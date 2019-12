Eros Ramazzotti, Concerto a Milano/ Scaletta e biglietti Mediolanum: le informazioni

Ultimo appuntamento della tournée di Eros Ramazzotti per la presentazione di “Vita ce n’è”, l’ultimo album di inediti del cantante romano. Il concerto va in scena oggi, venerdì 20 dicembre, a Milano, e più precisamente al Mediolanum Forum di Assago. Sono ancora in vendita i biglietti sia sul sito di TicketOne sia presso i punti vendita autorizzati, a partire da 46 euro, che è un prezzo comprensivo dei diritti di prevendita. Non sono disponibili però tutti i settori, ad esempio sono esauriti per la Tribuna Gold Numerata, quella A Numerata, Anello B Numero Visione Laterale e Anello C Numerato Visione Laterale. La voce inconfondibile di Eros Ramazzotti risuonerà dunque al Mediolanum Forum dopo l’operazione a cui si è sottoposto l’artista. Questa primavera è stato necessario bloccare il tour americano per un intervento alle corde vocali. «I problemi erano iniziati a Sanremo, sentivo qualcosa che non andava nella voce – ha detto al Corriere della Sera – Dagli esami è emerso un ispessimento delle corde vocali e ho deciso di intervenire rapidamente».

EROS RAMAZZOTTI, CONCERTO MILANO: LA PROBABILE SCALETTA

L’inizio del concerto di Eros Ramazzotti a Livorno, dove ha cantato il 17 dicembre 2019, è stato alle 21. Al Modigliani Forum di Livorno il concerto è cominciato con la title-track dell’ultimo disco. Invece l’ultima canzone della scaletta è stata un grande classico “Più bella cosa”. Il concerto è stato dedicato alle canzoni estratte da “Vita ce n’è”, ultimo disco di inediti di Eros Ramazzotti, ma anche ai brani più famosi e amati appartenenti al repertorio del cantautore. C’è stato spazio anche per canzoni come “Terra promessa”, “Dove c’è musica”, “Un’emozione per sempre”, “I Belong to You”, “Adesso tu”, “L’Aurora”, “Un angelo disteso al sole”, “Più che puoi”, “Fuoco nel fuoco” e “Musica è”. Sarà presumibilmente così anche nel caso del concerto di oggi a Milano. La musica, si sa, può essere veicolo di tanti messaggi importanti, ed Eros Ramazzotti per questo tour ha inserito dei filmati con un richiamo ecologista. «Non è un tour a impatto zero perché comunque abbiamo camion per il palco e aerei per spostarci. Però è importante dare segnali, il pianeta è saturo, c’è una visione sbagliata e dobbiamo capire che dobbiamo intervenire facendo ciascuno un poco».

Vita ce n’è Stella gemella Favola Ho bisogno di te Terra promessa Dove c’è musica L’ombra del gigante Un attimo di pace / Un’emozione per sempre / Quanto amore sei Buonamore I Belong to You (Il ritmo della passione) In primo piano Adesso tu / L’Aurora / Una storia importante Un angelo disteso al sole Un’altra te / No Woman No Cry Più che puoi Se bastasse una canzone Per le strade una canzone Fuoco nel fuoco Cose della vita Musica è Senza perderci di vista Per me per sempre Più bella cosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA