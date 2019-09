Eros Ramazzotti, concerto Arena di Verona/ Scaletta e biglietti: le informazioni

Gli estimatori di Eros Ramazzotti sono già prontissimi per affrontare a pieni polmoni i tre appuntamenti speciali dell’artista all’Arena di Verona. Da oggi, mercoledì 11, giovedì 12 e sabato 14 settembre 2019, si apriranno i battenti del “Vita Ce N’è World Tour”. Tre concerti già caldissimi prenderanno il via in una delle cornici più belle e suggestive della nostra Italia. Tutte e tre le date sono quasi sold out e quindi, se avete intenzione di vedere dal vivo l’artista romano, vi consigliamo di affrettarvi. Eccovi a seguire, tutte le informazioni necessarie per i biglietti. Per motivi di bagarinaggio non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account e le cifre segnalate sono già comprendenti di diritti di prevendita: i biglietti per l’evento sono ancora disponibili sul circuito TicketOne per la fascia di prezzo “Poltronissima Gold Numerata”, alla cifra di 230 euro, e “Gradinata Non Numerata” a 51.75 euro. Per quanto riguarda l’evento di domani, anche in questo caso sono rimaste le due fasce di prezzo: “Poltronissima Gold Numerata”, 230 euro, e “Gradinata Non Numerata” a 51.75 euro. In ultimo, l’evento di sabato 14 settembre, partirà dalle 21 ma i biglietti sono sold out già da molto tempo.

Eros Ramazzotti in concerto all’Arena di Verona

Eros Ramazzotti dedica il suo tour interamente a “Vita Ce n’è”, ultimo album di inediti del musicista romano. Proprio per questo motivo, la scaletta sarà quasi interamente dedicata alle canzoni contenute sul disco, a partire dalla title track (che aprirà come sempre tutti gli eventi), per proseguire con “In primo piano”, e “Per le strade una canzone”, inciso insieme a Luis Fonsi e con lui cantato sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Non mancheranno neanche i grandi successi che hanno segnato la straordinaria carriera artistica del buon Eros, da “Terra Promessa”, canzone con cui si è fatto conoscere a Sanremo tra le “Nuove Proposte”. Ma anche: “Un’emozione per sempre”, “I Belong to you”, “Aurora” (dedicata alla figlia avuta da Michelle Hunziker), “Fuoco nel fuoco”, “Musica è”, e “Più bella cosa”. Ecco la probabile scaletta a seguire:

Vita ce n’è

Per il resto tutto bene

Ho bisogno di te

Stella gemella

Favola

Terra promessa

Medley: Un attimo di pace /Un’emozione per sempre/Quanto amore sei

I Belong To You

In primo piano

Medley: Aurora/Storia importante/Dove c’è musica/L’ombra del gigante

Ti dichiaro amore

Buonamore

Il buio ha i tuoi occhi

Fuoco nel fuoco

Per le strade una canzone

Una vita nuova

Vale per sempre

Se bastasse una canzone

Un’altra te

Cose della vita

Musica è

Avanti così

Più bella cosa



