Eros Ramazzotti/ Cosa c’entra il cantante con Eliana Michelazzo?

Il nome di Eros Ramazzotti nelle ultime ore è tornato protagonista sul web e non perché stasera, 2 settembre 2020, sarà ospite dei Seat Music Awards. A far discutere è stato il suo messaggio privato di auguri a Eliana Michelazzo, un in bocca al lupo per il momento complicato vissuto dalla donna dopo il ricovero in ospedale per la positività al Covid-19. La donna ha deciso di ringraziarlo pubblicamente nelle stories di Instagram, pubblicando uno screenshot del messaggio e alimentando il gossip. Questo perché qualcuno, nei commenti, è arrivato addirittura a insinuare che tra i due ci sia una relazione o che il cantante romano abbia una simpatia per Eliana. Nonostante non ci sarebbe dicerto niente di male, va ricordato che Eros è felicissimo con Veronica Montali, ex concorrente di Amici e sua fidanzata e che a volte il web esagera con illazioni prive di un fondo di verità ma pronte a diventare virali e di dominio pubblico.

Eros Ramazzotti, “Se bastasse una canzone” diventa una poesia

Eros Ramazzotti ha conquistato l’Italia, e non solo, con le sue canzoni e una voce nasale davvero inconfondibile. Di recente la sua “Se bastasse una canzone” è diventata una poesia, grazie all’opera di Leonardo Bocci che ha cambiato le parole per raccontare il momento difficile vissuto dal nostro paese. Eros ovviamente ha ricondiviso sui social network con grande soddisfazione, a dimostrazione che il brano uscito nel 1990 trent’anni dopo è quanto più attuale. Delicato è il messaggio dello stesso Ramazzotti che accompagna il video con un suo commento personale: “Impegnamoci a superare questo difficile momento e continuiamo ad amare questo paese con un senso di responsabilità che poi ci renderà sempre più orgogliosi del nostro essere italiani”.

