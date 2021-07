Eros Ramazzotti/ Da Roberta Morise a Marta Delogu: tutti i flirt smentiti. I figli…

Eros Ramazzotti continua ad essere uno dei protagonisti del gossip italiano. Da quando il matrimonio con Marica Pelelgrinelli è finito, il nome del cantautore è continuamente accostato a donne del mondo dello spettacolo e non. Il giornali di gossip parlano di flirt, ma tutti vengono puntualmente smentiti dal diretto interessato che, ad oggi, ha solo due donne nel suo cuore e nella sua vita: la primogenita Aurora Ramazzotti, nata dal suo primo matrimonio con Michelle Hunziker e Raffaella Maria, nata dal matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti/ "Successo all'estero? Accoglienza bella ovunque ma in Finlandia..."

Aurora e Raffaella, insieme al piccolo Gabrio, sono i tre ed unici amori di Eros Ramazzotti che sta trascorrendo l’estate in Grecia con i figli più piccoli. Tutti i flirt che gli sono stati attribuiti da Roberta Morise a Sonia Lorenzini, sono risultati non veritieri. L’ultimo gossip, inoltre, è quello che ha coinvolto anche la giovane Marta Delogu.

EROS RAMAZZOTTI, FLIRT CON MARTA DELOGU?/ Lui sbotta: "Tutte cavolate"

Eros Ramazzotti, l’ultimo gossip smentito su Marta Delogu

L’ultimo flirt attribuito ad Eros Ramazzotti è quello con l’amica Marta Delogu con cui ha trascorso qualche giorno in Grecia. Dopo la smentita del cantautore, è arrivata anche quella di Marta Delogu che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto: “Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia. Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne”. Nella vita di Eros Ramazzotti, protagonista della puntata di Techetechetè in onda questa sera, dunque, non c’è alcuna fidanzata.

LEGGI ANCHE:

EROS RAMAZZOTTI "HO DETTO NO A MONICA BELLUCCI"/ "Il rimpianto di non aver..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA