Eros Ramazzotti, flirt con Marta Delogu?/ In vacanza in Grecia tra abbracci e…

Solo un’amicizia o l’inizio di un rapporto più importante tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu? Il cantautore torna ad essere protagonista del settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 14 luglio, gli dedica un servizio pubblicando anche le foto esclusive della vacanza che sta trascorrendo in Grecia, precisamente a Mykonos. Come ogni anno, Ramazzotti ha scelto la Grecia per rilassarsi affittando una casa per trascorrere giorni di totale relax insieme ai figli. Oltre alla tata, tuttavia, come fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini, quest’anno, Eros Ramazzotti ha scelto di portare con sè l’amica Marta Delogu con cui è nato un bel feeling. Come fa sapere il settimanale Chi, dopo una conoscenza sui social, i due si sono incontrati e da quel momento sono diventati amici.

EROS RAMAZZOTTI "HO DETTO NO A MONICA BELLUCCI"/ "Il rimpianto di non aver..."

Eros Ramazzotti e Marta Delogu: in vacanza insieme come amici?

Tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu è nata una bella amicizia. Come mostrano le immagini di Chi, Marta ha instaurato un bel feeling anche con i figli del cantautore. Oltre a trascorrere le loro giornate al mare, Ramazzotti e Delogu hanno anche girato per Mykonos godendosi i posti più esclusivi della località. Abbracci e tanti sorrisi tra i due con il cantautore che appare super sereno accanto a Marta. Quest’ultima, classe 1999, è nata a Sassari, ma si è trasferita a Roma per studiare recitazione. L’amicizia con Ramazzotti è nata per caso, ma il feeling tra i due è sepre più evidente. “La confidenza tra i due è evidente così come l’ottimo rapporto che Marta ha instaurato con i figli del cantante, che si gode la vacanza felice e sereno come non lo si vedeva da tempo”, scrive Chi.

Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti "La mia felicità"/ Nel video salviamo il mondo!

LEGGI ANCHE:

Fabio Rovazzi ft Eros Ramazzotti video "La mia felicità"/ "Torno con una bomba"

© RIPRODUZIONE RISERVATA