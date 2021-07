Michelle Hunziker: “Muri di resistenza e ignoranza”/ “Le persone come me vengono…”

Michelle Hunziker si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram condividendo le proprie riflessioni sulla vita con i followers che la seguono sempre con grande affetto. La conduttrice svizzera che, oggi, ha una vita serena sia professionalmente che privatamente, in passato, ha dovuto affrontare e superare tante prove. Non sono mancati i momenti davvero difficili nella vita di Michelle come ha raccontato recentemente lei stessa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Schietta, sincera e attenta alle esigenze degli altri, Michelle, attraverso un post, ha esortato tutti i suoi followers a non scoraggiarsi di fronte ai muri che potrebbero sembrare invalicabili.

“Per tutti gli appassionati nella vita… non scoraggiatevi di fronte ai muri di resistenza e ignoranza che troverete di fronte al vostro percorso. Le persone che bruciano per qualcosa intensamente, che si applicano, che sanno rinunciare con gioia per raggiungere i propri obbiettivi con costanza e disciplina, appaiono agli occhi di chi non è come loro come degli “invasati” e vengono spesso come capita a me giudicati“, scrive la Hunziker.

Michelle Hunziker: “Le persone normali non apprezzeranno mai i folli”

Con costanza, disciplina e una forte dedizione al lavoro, Michelle Hunziker è riuscita a realizzare tanti sogni professionali e privati. Entusiasta nella vita, non si è mai fermata, alzandosi tutte le volte in cui è caduta. Oggi, la moglie di Tomaso Trussardi è una donna serena, felice e “folle” come ama definirsi. “Ci sono persone che preferiscono vivere nel proprio metro quadro delle loro piccole certezze acquisite, quelli che non rischiano mai, che vogliono sempre apparire “normali” agli occhi degli altri per rientrare nei dannati cliché….beh loro..non apprezzeranno MAI i folli, curiosi e appassionati della vita”, scrive ancora la conduttrice che poi esorta i suoi followers a non farsi fermare da nessuno, neanche dalle persone che li amano.

