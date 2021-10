Eros Ramazzotti e Marco Predolin, ex amori Michelle Hunziker/ Un destino segnato…

Eros Ramazzotti e Marco Predolin sono gli ex di Michelle Hunziker: con il primo c’è stato un matrimonio e la nascita della figlia Aurora Ramazzotti, mentre con il secondo un semplice flirt. In realtà la frequentazione con Marco Predolin è diventata di dominio pubblico nel 2006 durante il processo di Vallettopoli che ha visto la Hunziker testimoniare contro Fabrizio Corona rivelando di essere stata ricattata per alcune foto scattate nel 1994 in occasione di una vacanza alle Maldive proprio con Marco Predolin. Successivamente la conduttrice ha scagionato Fabrizio Corona, mentre Predolin è stato accusato di essersi messo d’accordo con il fotografo del vip.

Michelle Hunziker vittima della setta di Clelia/ "Dicevano che Eros era negativo per me"

Proprio Predolin ai microfoni di Corona Star’s ha lanciato tanto veleno verso la ex: “uscivamo insieme quando lei ha iniziato a lavorare… Grazie a me, a Parma… Poi ha posato per Roberta, la sua immagine ha iniziato a decollare, mentre la nostra storia è finita molto male. L’ho portata in vacanza con me alle Maldive, una fuga molto romantica. Lei mi ha chiesto di farci delle foto rubate… Lei le ha date poi ad un fotografo che le ha vendute ai giornali che, di conseguenza, le hanno pubblicate… Lo stesso paparazzo lo ha testimoniato. Dopo qualche anno sono arrivate le accuse: io mi sarei venduto le sue foto insieme a Corona e la avrei ricattata perché ho bisogno di soldi. Tutte falsità!”.

Michelle Hunziker "Ho deciso di sposare Eros Ramazzotti a 9 anni"/ "Tutto scritto"

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “a 9 ho deciso che l’avrei sposato”

Poi nella vita di Michelle Hunziker è arrivato Eros Ramazzotti. Un destino segnato per la showgirl che dalle pagine del settimanale F ha dichiarato: “nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili. A9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta’”. Alla fine è andata proprio così, visto che la Hunziker dopo il breve flirt con Marco Predolin conosce nel 1995 Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti: "Wanda Nara? Insinuazioni infondate e inopportune"/ "Smentisco..."

E’ un vero e proprio colpo di fulmine: lei diventa la sua musa di tantissime canzoni di successo. Nel 1998 Eros e Michelle si sposano con una bellissima cerimonia sul lago di Bracciano. Dal loro amore nasce la prima figlia Aurora. Purtroppo pochi anni dopo il lieto si, la coppia annuncia il divorzio. Il motivo? Per anni si sono rincorse tantissime voci di corridoio ed indiscrezioni, ma solo recentemente è stata la Hunziker a rivelare che il problema è stata la sua dipendenza dalla setta de I guerrieri della luce: “quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA