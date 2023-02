Eros Ramazzotti, gaffe a Sanremo 2023 “Non la so!”/ Dimentica parole: arriva Ultimo…

Eros Ramazzotti, gaffe a Sanremo 2023 durante duetto con Ultimo

Quello tra Ultimo ed Eros Ramazzotti era uno dei duetti più attesi della serata cover del Festival di Sanremo 2023. I due, infatti, hanno proposto un medley delle hit del grande artista, ma qualcosa è andato storto e proprio al grande Eros Ramazzotti. Infatti, ha avuto un momento di défaillance durante l’esibizione, lasciandosi andare ad una gaffe inaspettata. Ad un certo punto, infatti, si è dimenticato le parole.

DUETTO ULTIMO CON EROS RAMAZOTTI, COVER MEDLEY/ Gaffe, applausi e ringraziamenti

«Non la so!», ha addirittura esclamato, arrivando a guardare più volte il gobbo per ritrovare il filo… Nessuno se lo aspettava, vista la grande esperienza del cantautore, ma forse proprio l’emozione del teatro Ariston può aver giocato un brutto scherzo. In ogni caso, ha poi portato a termine l’esibizione senza alcun problema.

Marica Pellegrinelli, Raffaella e Gabrio Tullio, ex e figli di Eros Ramazzotti/ "Li amo alla follia ma…"

Eros Ramazzotti “Sai che non mi ricordo le parole…”

Ultimo al piano, a Eros Ramazzotti la scalinata per iniziare a cantare la canzone, poi non trova il gobbo e dimentica le parole. «Ma sai che non mi ricordo le parole…», ha commentato l’artista durante “Un’emozione per sempre“. Allora è intervenuto in suo aiuto Ultimo, che gli ha indicato proprio il gobbo, per fargli recuperare la canzone. Quello che sembrava un momento di black out di Eros Ramazzotti è diventato un caso sui social, perché c’è qualcuno che non ha escluso la possibilità di una gag. Resta da capire allora come sia andata veramente, ma questo possono dirlo solo i diretti interessati…

LEGGI ANCHE:

Aurora, figlia Eros Ramazzotti/ Sanremo 2023, la "tinta della discordia" e gli haters...

© RIPRODUZIONE RISERVATA