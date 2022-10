Eros Ramazzotti ha un nuovo flirt?/ Avvistato con una donna misteriosa

Eros Ramazzotti ha una storia con una donna misteriosa? L’indiscrezione

Eros Ramazzotti potrebbe avere una nuova relazione, anche se questo delude le aspettative dei fan che sperano in un ritorno con Michelle Hunziker. Il cantante, nel settimanale Diva e Donna, viene paparazzato insieme a una “dama bianca” una donna misteriosa e affascinante.

Eros Ramazzotti: "Io nonno? É una bella cosa"/ "Aurora e Goffredo sono esempio..."

Come si legge sul giornale: “Passeggiano insieme a pochi passi dall’abitazione di lui. Lei mora, capelli fluenti e sorriso dolce, lancia uno sguardo d’intesa verso Eros, che le apre poi il portone e la guida dentro casa, dopo una cena a due in un ristorante lì vicino“. La donna vestita interamente di bianco, raffinata ed elegante, sembra essere la nuova fiamma del cantante. Al momento, sembra che Eros Ramazzotti non voglia ancora uscire allo scoperto con la sua dama e preferisce vivere la presunta relazione in silenzio e riservatezza.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sempre più uniti/ Lo scatto con i consuoceri...

Eros Ramazzotti sta per diventare nonno: “Lo voglio sul palco a cantare con me”

Eros Ramazzotti, nuovo flirt a parte, sta vivendo la gioia più grande quella di diventare nonno. A poche ore dalla conferma della gravidanza di Aurora, il cantante mentre era sul palco fa una dedica a sua figlia e al suo futuro nipotino: “Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina.”

Poi aggiunge: “L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo“. Emozionatissimo, Eros Ramazzotti non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo primo nipotino che condivide con l’ex moglie Michelle Hunziker. Con quest’ultima si è instaurato un legame di profondo affetto, stima e fiducia anche se non ci sono mai stati ritorni di fiamma. Ora, sembra che nel cuore di Eros ci sia un’altra donna o almeno così sembra dalle ultime paparazzate.

Aurora Ramazzotti incinta? "Rispettate il mio silenzio"/ Non smentisce ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA