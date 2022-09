Eros Ramazzotti: “Io nonno? É una bella cosa”/ “Aurora e Goffredo sono esempio…”

Eros Ramazzotti presto nonno: la gioia dell’artista

Eros Ramazzotti parla pubblicamente della prima gravidanza della figlia Aurora che è incinta del primo figlio, frutto del suo amore con Goffredo Cerza. Aurora renderà così nonni per la prima volta mamma Michelle Hunziker e papà Eros. Se Michelle ha espresso tutta la sua gioia sui social, Eros ha scelto i microfoni di Radio Italia di cui è stato ospite. «Eros, dopo l’annuncio di tua figlia Aurora e del suo fidanzato Goffredo Cerza, come ti senti da quasi nonno?» ha chiesto la giornalista a Eros.

«E’ una bella cosa ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo», le parole del cantautore che non vede l’ora di stringere tra le braccia il primo nipotino.

La dedica di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora

Prima delle dichiarazioni rilasciate a Radio Italia, Eros Ramazzotti, direttamente dal palco di un suo concerto, dopo l’ufficializzazione della gravidanza, aveva fatto una splendida dedica alla figlia Aurora. “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina, l’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”, le parole di Eros.

La prima gravidanza di Aurora, dunque, ha portato una grande gioia in famiglia. Oltre ad Eros e Michelle, infatti, anche i genitori di Goffredo sono al settimo cielo per l’arrivo del nipotino come testimonia la foto con tutti i consuoceri.

