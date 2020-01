Eros Ramazzotti/ “Marica Pellegrinelli? Resta il rispetto. E riparto dai miei figli”

Eros Ramazzotti non è depresso per la separazione da Marica Pellegrinelli, ma è carico ed energico come sempre. Lo assicura il cantante stesso nell’intervista che ha rilasciato ai microfoni di Chi. «Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso». E con loro è andato in vacanza alle Maldive, la prima da quando è finita con Marica Pellegrinelli: con lui Raffaela Maria, Gabrio Tullio e Aurora col fidanzato Goffredo. «Io non riesco a vivere se non di emozioni positive. Anche quando la vita ti mostra l’altra faccia, il dolore lo senti, è inevitabile, ma poi devi girare le spalle e guardare chi c’è dietro te». E dietro ci sono appunto i suoi tre figli meravigliosi, oltre ai dischi venduti e ai fan in tutto il mondo. «Che cosa potrei volere di più?». Il bicchiere di Eros Ramazzotti dunque resta piano, anche se dal punto di vista sentimentale le cose non sono andate benissimo per lui.

EROS RAMAZZOTTI “MARICA PELLEGRINELLI? QUANDO CI SIAMO LASCIATI…”

Eros Ramazzotti si è goduto dunque i figli alle Maldive. Raffaella Maria, Gabrio Tullio e Aurora sono molto uniti, avendo alle spalle dei genitori che con maturità hanno gestito la loro crescita nonostante le separazioni. Ci riferiamo dunque anche a Michelle Hunziker oltre che a Marica Pellegrinelli. Le vacanze però sono state un’occasione di ulteriore unione. «Alle Maldive abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini. Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto». Invece su Aurora, che bambina non lo è più, ha aggiunto: «Si è fatta una donna con una testa velocissima». Eros Ramazzotti nell’intervista a Chi ha assicurato che i rapporti con Marica Pellegrinelli restano ottimi: «Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA