Eros Ramazzotti “Roberta Morise? Sana amicizia”/ “Nessun rispetto per la mia persona”

Eros Ramazzotti è tornato a parlare della sua vita privata in un momento così doloroso e difficile per il nostro Paese che da settimane sta combattendo contro il Coronavirus. Il cantautore romano, infatti, la scorsa settimana è finito nuovamente nel mirino del gossip per la presunta storia d’amore con Roberta Morise, ex di Carlo Conti e co-conduttrice de “I Fatti Vostri” su Rai2. I due sono stato paparazzati insieme e immancabilmente i giornali di gossip hanno parlato di nuovo amore per il cantante dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Un amore che è stato prontamente smentito da Ramazzotti con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. “Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità “- scrive Eros che poi va dritto al punto della questione. “Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata, Roberta Morise, con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico” precisa il cantante smentendo così i giornali e le notizie sul flirt con la conduttrice Rai.

Eros Ramazzotti e Roberta Morise: “notizie false, lo trovo veramente schifoso e disumano”

Non solo, Eros Ramazzotti nel suo post precisa quanto sia davvero assurdo leggere, in un momento storico così difficile e tragico per via della diffusione del Covid-19, notizie di questo tipo. “Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi” – sottolinea l’artista che ci va giù pesante scrivendo – ” e poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie, per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta”. Sul finale Eros precisa a gran voce come queste notizie false non siano rispettose per nessuno, in particolare per i suoi figli e la sua famiglia: “nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se é vero che con il Coronavirus cambieranno tante cose (e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle”. Dalla sua parte i milioni di fan che lo seguono che hanno commentato tra i tanti : “Forza Italia, ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori” e “Eros non pensare ai gossip. Non sanno più cosa inventarsi! Noi fan sappiamo la verità, e in qualunque caso siamo sempre con Te!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 9 Apr 2020 alle ore 1:50 PDT





