Eros Ramazzotti: “Wanda Nara? Insinuazioni infondate e inopportune”/ “Smentisco…”

Eros Ramazzotti smentisce i rumors su un suo avvicinamento a Wanda Nara. Attraverso i microfoni del settimanale Oggi, Ramazzotti mette immediatamente fine a gossip e indiscrezioni riguardanti il suo rapporto con la moglie di Mauro Icardi. La crisi scoppiata negli scorsi giorni tra Wanda Nara e Mauro icardi è stata seguita dai giornalisti argentini e, tra una notizia è l’altra, è spuntato anche il nome di Eros Ramazzotti. In una trasmissione argentina, in particolare, il nome di Eros era spuntato come presunto corteggiatore di Wanda Nara. Un gossip senza fondamento dal momento che tra Ramazzotti e Wanda Nara c’è solo un rapporto d’amicizia.

A chiarire tutto è stato lo stesso cantautore che, come fa sapere Alberto Dandolo, interprellato dal settimanale Oggi, ha smentito qualsiasi legame con Wanda Nara diverso dall’amicizia. Tra la moglie di Icardi e Ramazzotti c’è solo stima, rtispetto e affetto.

La smentita di Eros Ramazzotti su Wanda Nara

Eros Ramazzotti si ritrova nuovamente a dover smentire un gossip non veritiero sulla sua vita privata. Senza giri di parole, il cantautore mette fine immediatamente ai pettegolezzi su un suo presunto corteggiamento nei confronti di Wanda Nara.

“Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano in zona San Siro. Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate ed inopportune”, ha spiegato Ramazzotti come riporta Alberto Dandolo.

