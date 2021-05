Eruzione Stromboli, lava e lapilli sulla sciara del fuoco/ Video: “Forte boato”

Nuova eruzione a Stromboli, scattato l’allarme nell’isola appartenente all’arcipelago delle isole Eolie, in Sicilia. Come confermato dalla stampa locale, è ben visibile un’alta colonna di fumo, con tanto di lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. Rainews mette in risalto che la colata sta scendendo a mare lungo la sciara del fuoco ed ha causato una frana.

Morte Maria Luisa Ruggerone: omicidio o peritonite?/ “Lesione da terzi” cambia difesa

L’eruzione a Stromboli non rappresenta una sorpresa, considerando che l’attività è intensa da diversi giorni, e sono al lavoro i vulcanologi di Ingv e Protezione Civile. I residenti nella zona hanno avvertito un forte boato ed è immediatamente scattato il tam tam sui social network. Ricordiamo che negli ultimi giorni sono stati annotati fenomeni anche legati all’Etna, che ha illuminato il cielo all’alba con una nuova impressionante eruzione.

YouTube rimuove spot Governo Israele su Gaza/ “Giustificava bombe, immagini violente”

ERUZIONE STROMBOLI: IL VIDEO

Numerose le testimonianze disponibili sul web in seguito all’eruzione a Stromboli, in molti hanno citato il forte boato avvertito e la colonna di fumo. «Si è alzato un grossissimo nuvolone che però si è riversato sul lato di Stromboli, sul lato di Ginostra dove vivo io non è successo nulla», le parole di Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra, ai microfoni di Adnkronos. L’uomo ha spiegato che nella zona il cielo si è oscurato e sta cadendo sabbia, «segno evidente che tutto il materiale caduto in mare è risalito con il vapore acqueo». Giuffrè ha precisato che sul villaggio di Ginostra non è successo nulla, discorso diverso per i sentieri circostanti, ricoperti da erbacce. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore su quanto sta accadendo a Stromboli, qui di seguito il video della diretta di Skyline

Yara Gambirasio, reperti: oggi l’udienza/ "Bossetti certo di poter essere scagionato"





© RIPRODUZIONE RISERVATA