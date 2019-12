Esame Avvocato 2019, la Seconda Prova/ Risultati e tracce: parere di diritto penale

Archiviato il parere di diritto civile andato in scena ieri, si apre stamane la Seconda Prova dell’Esame Avvocato 2019 che come da tradizione e legge consiste nel redigere un parere di diritto penale. Convocati nelle stesse sedi delle Corti d’Appello sparse per tutto il Paese, i candidati aspiranti avvocati avranno ancora a disposizione 7 ore per poter redigere il parere con la possibilità di utilizzare ancora per quest’anno i codici commentati di procedura penale. Come stabilito dal Ministero della Giustizia, la Seconda Prova dell’esame da avvocato riguarda l’esposizione ragionata della soluzione giuridica di un caso concreto: non solo, il parere di diritto penale richiede agli aspiranti avvocati di esporre le ragioni che stanno dietro agli orientamenti contrastanti e indica infine al cliente la motivazione più adeguata per la strada da percorrere nel suo preciso interesse penale.

ESAME AVVOCATO 2019: MATERIE PER IL DIRITTO PENALE

Per poter affrontare al meglio anche la Seconda Prova dell’Esame Avvocato 2019, oltre ad aggiornarsi con tutte le più recenti e importanti sentenze in merito al diritto penale, valgono i medesimi consigli/indirizzi per la traccia di diritto civile: logica e sintesi, chiarezza espositiva, grammatica e sintassi corrette e ovviamente l’uso della terza persona singolare. Ricordiamo che per il superamento della seconda prova bisognerà accumulare un punteggio minimo di almeno 30 punti su 90; da domani, con la chiusura del “trittico” e la formulazione dell’atto giuridico (civile, penale o amministrativo) si potrà iniziare la lunga attesa verso i risultati delle prove scritte che verranno esposti sul portale del Ministero entro il giugno 2020. In quell’occasione si avrà anche la comunicazione, per chi sarà passato e giudicato idoneo, dell’esame orale ovvero dell’ultimo step per raggiungere l’agognata abilitazione di avvocato. Per poter essere ammessi quest’anno vale ancora la “vecchia” norma: il punteggio minimo complessivo deve essere di almeno 90 punti in tutte e tre le prove, di cui obbligatoriamente 30 in almeno due prove. Serve quindi la sufficienza in almeno due prove su tre.

