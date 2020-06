Escape Plan 2 Ritorno all’inferno/ Video, su Rai 2 il film con Sylvester Stallone

Pubblicità

Escape Plan 2 Ritorno all’inferno va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola a prodotta in coproduzione tra Stati Uniti d’America e Cina nel 2018 che ha interessato diverse case cinematografiche tra cui la Lions Gate Entertainment. La regia del film è stata curata da Steve C. Miller, il soggetto e la sceneggiatura sono di Miles Chapman mentre le musiche della colonna sonora sono state filmate dai the Newton Brothers. Nel cast sono presenti grandi interpreti di caratura internazionale tra i quali ricordiamo Sylvester Stallone, Dave Bautista, Huang Xiaoming, Jaime King, 50 cent, Jesse Metcalfe, Wes Chatham e Titus Welliver.

Escape Plan 2 Ritorno all’inferno, la trama del film

Ecco la trama di Escape Plan 2 Ritorno all’inferno. Ray dopo essere riuscito a fuggire dalla prigione dove era stato confinato attraverso uno squallido tentativo di incastro da parte di un suo nemico deve fare i conti con nuove esigenze che riguardano la sua attività professionale di collaudatore di importanti prigioni ultratecnologiche. Nello specifico dopo essere tornato in libertà ha deciso di mettere in essere una nuova squadra di lavoro che si occupa sempre di massima sicurezza. Purtroppo anche in questa occasione dovrà fare i conti con un problema inaspettato in quanto uno dei suoi principali collaboratori svanisce nel nulla durante il lavoro. In particolare quel professionista del settore fa perdere le proprie tracce all’interno di una struttura di massima sicurezza realizzata con tutte le innovazioni del settore tecnologico.

In pratica in questo caso ci sarà da occuparsi di una situazione agli antipodi rispetto a quella precedente ossia dovrà cercare in tutti i modi di entrare all’interno della struttura carceraria e quindi trovare il proprio collaboratore per consentirgli di tornare in libertà. La cosa non sarà delle più semplici ed agevoli in quanto la struttura ha come principale caratteristica quella di scomparire e di non essere rintracciabile. Insomma una nuova ed incredibile avventura nella quale l’esperto di massima sicurezza dovrà dimostrare di essere ancora una volta all’altezza delle aspettative. In questa nuova avventura tuttavia potrà trovare supporto nel suo collaboratore più fidato ossia Trent DeRosa. Non resta che scoprire se riuscirà o meno nel ritrovare il proprio uomo e salvarlo da quella che sembra essere morte certa.

Video, il trailer di Escape Plane 2 Ritorno all’inferno





