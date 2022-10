Esecuzione al tramonto/ Su Rete 4 il film con John Agar e Randy Stuart

Esecuzione al tramonto, film di Rete 4 diretto da Charles Haas

Esecuzione al tramonto va in onda oggi, 9 ottobre 2022, su Rete 4 a partire dalle ore 17. Si tratta di un celebre film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1956 dalla Universal e diretto da Charles Haas. Tra gli attori più influenti spiccano John Agar, Randy Stuart, Coleen Gray e Lewis Martin. Rappresenta uno dei grandi classici del genere western ancora oggi trasmesso a cadenza regolare.

La pellicola è ispirata all’opera letteraria omonima realizzata da L. Leighton. Nonostante sia particolarmente apprezzato dagli appassionati del settore, la critica del tempo compresa quella odierna non stimano particolarmente il montaggio e la realizzazione finale. La critica verte principalmente sullo spessore interpretativo e sulla qualità e originalità della sceneggiatura.

Esecuzione al tramonto, la trama del film

Le vicende di Esecuzione al tramonto hanno inizio con George Ballard, proprietario di una tenuta dedicata all’allevamento di animali di diverso tipo, alle prese con un gruppo di lavoratori decisi a inserirsi nel mercato del banchiere al fine di ottenere cospicui guadagni. Ballard non ha alcuna intenzione di condividere le proprie terre e possedimenti con altri agricoltori, in particolare non vuole che i guadagni che ha sempre percepito siano intaccati dai forestieri.

Per questa ragione, sceglie la via più dura per impartire una lezione al gruppo e decide di ingaggiare Sam Hall, un noto delinquente del posto, con il compito di intimidire gli avversari e dissuaderli dai loro progetti di guadagno. Inizia così a seminare sangue tra gli agricoltori compiendo diversi omicidi a distanza di poco tempo. La situazione insospettisce lo sceriffo della città che decide di mettersi sulle tracce dell’uomo per provare il suo coinvolgimento e catturarlo.

Bill Jourden riesce infatti a scoprire che effettivamente era stato Sam ad uccidere quelle persone e dopo averlo arrestato lo condanna alla pena capitale. Chiaramente, Ballard e i suoi uomini hanno tutto l’interesse nell’impedire l’esecuzione e cercano di elaborare un piano per liberare il killer.

Sarà fondamentale anche l’aiuto di Ellen, sorella del banchiere, per supportare l’evasione di Hall. Nonostante le fatiche per mettere a segno il colpo Bill riesce nuovamente ad acciuffare l’uomo, ordinando di procedere il prima possibile con l’esecuzione della pena di morte. Inizia così uno scontro furioso tra gli agricoltori di Ballard e il gruppo interessato alle terre, supportati dallo sceriffo. A spuntarla sarà nuovamente Sam.

