Esodo Nord-Sud: rientrano in 3 milioni?/ Quarantena in Puglia, tamponi in Calabria

Oggi comincia la Fase 2, ma il 4 maggio 2020 rischia di non essere ricordato solo perché 4,4 milioni di italiani tornano a lavorare. C’è infatti il rischio di un esodo da Nord a Sud. Le corse dei treni sono aumentate, sono volati via anche i biglietti per gli spostamenti con l’autobus. Molti si aspettano un nuovo flusso Nord-Sud di studenti e lavoratori fuori sede. Da oggi sono infatti possibili gli spostamenti anche fuori regione per rientrare nella propria città di residenza o domicilio, quindi i governatori del Sud sono preoccupati. Anche Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza coronavirus, nei giorni scorsi ha accennato ai pericoli di un eventuale esodo. I rischi non mancano. Va però detto che chi rientra ora ha rispettato il lockdown, eppure la percezione è simile se non peggiore rispetto a quella di chi tra il 7 e 8 marzo è andato via dal Nord prima che scattasse il blocco annunciato dal governo. In molti casi portando il contagio al Sud. Oggi dunque finiscono nel mirino i movimenti extra regionali.

ESODO NORD-SUD: QUARANTENA IN PUGLIA, TAMPONI IN CALABRIA

Nella Fase 2 però è previsto anche un cambio di passo dal punto di vista dei controlli. Da quelli a tappeto si passa, come riportato dal Corriere della Sera, a quelli a campione. Questo perché sarebbe impossibile controllare tutte le persone in movimento, a meno che non si voglia incappare in un blocco totale. Sul possibile esodo da Nord a Sud si è espressa anche Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. «Temo molto il terzo esodo da Nord a Sud, per questo abbiamo predisposto tamponi per tutti, laboratori mobili in autostrada, stazioni e aeroporto», ha dichiarato a “Che tempo che fa” sui Raidue. Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha invece stabilito la quarantena obbligatoria per i pugliesi che tornano da oggi, 4 maggio 2020. Sono 3 milioni i viaggiatori stimati in questi giorni, tra cui molti studenti e lavoratori fuori sede rimasti nelle città dove studiano o lavorano. All’ingresso in Puglia, dunque, bisogna autosegnalarsi sul sito della Regione, seguendo i protocolli già esistenti. La Puglia ha retto la prima ondata di ritorni, che comunque qualche contagio lo ha causato, ora spera di fare lo stesso con la seconda.



