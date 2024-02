Esorcisti contro la serie Amazon Hazbin Hotel/ “Banalizza e sottovaluta il Demonio, elogia il satanismo”

L’Associazione internazionale esorcisti (Aie) ha recentemente criticato, con una nota, la serie animata prodotta da Amazon Prime Video chiamata ‘Hazbin Hotel‘. Il racconto, secondo l’Aie, presenterebbe in modo fazioso il concetto di male associato al Demonio, all’interno e ai demoni, con una banalizzazione che rischia di confondere il pubblico, soprattutto giovane, portandolo ad avvicinarsi a pericolosi riti esoterici, oltre che al satanismo propriamente inteso.

L’oggetto della dura lettera degli esorcisti è, appunto, la serie ‘Hazbin Hotel’, uscita poco più di un mese fa sulla piattaforma video di Amazon, e che sta riscuotendo un discreto successo. La media delle recensioni da parte dei critici, infatti, è di un 79% di gradimento, che sale all’81% per quanto riguarda il pubblico (stando alla piattaforma Rotten Tomatoes). Il plot della serie parte da una ‘riscrittura’ della Bibbia secondo cui Eva (chiamata Lilith), stanca di Adamo fa innamorare Lucifero, con il quale ha una figlia, Charlie, che decide di aprire, appunto, l’Hazbiin Hotel. Il suo scopo, infatti, è quello di redimere le anime dannate, permettendogli di accedere all’agognato Paradiso.

Gli esorcisti contro Hazbin Hotel: “Banalizza il male e il Demonio”

Secondo gli esorcisti, insomma, quello che Hazbin Hotel fa è creare “un universo narrativo falso e deviante sul piano teologico, culturale e educativo”. Si tratterebbe di un progetto di “pianificato stravolgimento del racconto biblico che mistifica il messaggio cristiano di salvezza e lede la coscienza del pubblico, in particolare di bambini e ragazzi”. La serie, sottolinea ancora la nota, offre “una rappresentazione che induce alla normalizzazione del male nonché alla sottovalutazione della sua reale pericolosità”.

Hazbin Hotel, continuano gli esorcisti, “ritrae demoni e dannati in modo umoristico” e “per la sua rappresentazione dell’Inferno, per la sua visione impietosita dei demoni e della loro sorte (descritta come ingiusta), può favorire una distorta concezione del peccato e incoraggiare una normalizzazione dell’occultismo, aumentando il rischio che le persone, in particolare i giovani”, concludono la loro accusa contro Hazbin Hotel gli esorcisti, “si avvicinino a pratiche magiche, cerchino di interagire con entità maligne fino a aderire a una visione satanista della realtà“.











