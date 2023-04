Esorcizzare Satana, corso online contro possessioni/ CESi: “Dio sconfigge ogni male”

In onda un corso online in cinque puntate per comprendere chi è Satana e come agisce, ma anche come difendersi e come si svolge il Rito degli esorcismi. Si tratta dell’iniziativa ‘Il diavolo, il grande sconfitto’ a cura dell’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana (Cesi) e dell’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica. Le puntate saranno disponibili online su YouTube ma anche sul sito e sui social delle Chiese di Sicilia.

“La potestà che Gesù Risorto ha donato alla Chiesa per sollevare le persone prigioniere di ogni male deve diventare in noi un’attenzione fatta di cura e vicinanza speciale – spiega ad Avvenire monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana – Il tema, in virtù del Vangelo e della tradizione cristiana, da sempre fa parte del nostro credo e della nostra prassi, ma è certamente non di facile discernimento, a volte controverso. Per questo serviva una catechesi chiara, spiegata in maniera veritiera e semplice”. Il corso online ‘Il diavolo, il grande sconfitto’ ripercorre l’esperienza di chi combatte Satana attraverso l’azione pastorale e raccoglie le testimonianze di chi lo ha incontrato e conosciuto da vicino.

Corso online per riconoscere e combattere l’influenza di Satana: “il bene è più forte”

Corso online per sconfiggere e contrastare Satana, l’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana dichiara nell’introduzione che “quello che si scopre, indagando sul male, è che il bene è più forte”, parlando di Satana in termini di “un grande sconfitto” in quanto “Dio vince perché la sua opera di misericordia, di bene e di amore sconfigge ogni male”.

Come si apprende da Avvenire, la prima puntata di questo corso online vede come testimone il francescano dei frati rinnovati Benigno Palilla, direttore dell’Ufficio CESi per la Pastorale esorcistica e storico formatori degli esorcisti di Sicilia. Fra Benigno Palilla sarà protagonista anche della seconda puntata, attesa per sabato prossimo, dove si parlerà delle vittime del demonio ma anche di esperienze di esorcismi e liberazioni. Nella terza puntata invece sarà approfondito il Rito dell’esorcismo con il francescano minore Tonino Bono, esorcista di Messina. La quarta vedrà la testimonianza di una donna liberata da Satana. La quinta infine dovrebbe configurarsi come un prontuario per conoscere e difendersi dal maligno, con consigli e riflessioni di esorcisti di tutta la Sicilia.

