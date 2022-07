Esprimi un desiderio/ Su Canale 5 il film con Jessy Schram

Esprimi un desiderio, film di Canale 5 diretto da Peter DeLuise

Esprimi un desiderio lo vedremo su Canale 5 oggi, venerdì 15 luglio, a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia del 2017, distribuita Hallmark Channel e prodotta da Candle Road Productions, Front Street Pictures, Side Street Post. La regia è di Peter DeLuise, in 41 anni di carriera ha diretto quindici film e due serie televisive Shodowhunters e Cedar Cove. Il cast è formato da Jessy Schram, in sedici anni di carriera ha interpretato dieci film e tre serie tv quali: Chiacago Med, Falling Skies e Last Resort.

Nel cast recitano anche Derek Green, Marcus Rosner, Yvonne Chapman, Drew Ray Tanner e Cardi Wong. Le riprese di Esprimi un desiderio, il cui titolo originale è The Birthday Wish, sono state girate nella Columbia Britannica precisamente a Vancouver. La pellicola appartiene a un ciclo di cinque film dal titolo Winterfest e trasmessi per la prima volta dal canale The Hallmark Channel.

Esprimi un desiderio, la trama del film

Esprimi un desiderio racconta la storia di Gwen, una giovane donna che dirige spot pubblicitari, la sua sicurezza la mette nella condizione di sapere quello che realmente vuole raggiungere nella vita. Difatti ha un lavoro che la soddisfa, un uomo che adora e che presto vorrebbe sposare, difatti attende trepidante il suo trentesimo compleanno, perché è sicura che Alex le regalerà l’anello e le chiederà di sposarlo. Nel frattempo Gwen conosce Dave, un ragazzo di bella presenza che affascina la regista.

Quando arriva il giorno del suo trentesimo compleanno, la ragazza non riceve in regalo da parte del fidanzato nessun anello. Al suo posto le viene data la possibilità di vedere come sarà la sua vita a quarant’anni. Durante un controllo alla vista, il suo desiderio prende forma e Gwen si vede dopo dieci anni maritata con Dave e con tre figli.

La donna non riesce a credere ai suoi occhi, eppure con il passare dei giorni stando accanto a Dave, per motivi di lavoro, si accorge di provare qualcosa che va oltre la semplice amicizia e anche l’uomo contraccambia il sentimento. Quando Alex si decide di fare il grande passo e chiedere a Gwen di diventare sua moglie, la donna crolla definitivamente. Si trova davanti a un bivio e dovrà scegliere se stare con Alex e lasciare al destino le sorti della sua vita o proseguire con Dave dove già conosce il finale.











