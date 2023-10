ESRA DERMANCIOGLU, ATTRICE DI TERRA AMARA/ Video a sorpresa del primo amore Lucio, lei piange: “Dolce”

Esra Dermancıoğlu, attrice di Terra Amara, torna ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La scorsa volta aveva parlato del suo primo amore, un siciliano dal nome Lucio Varresi. “Ho avuto un amore folle con un italiano, io non sapevo l’italiano, lui non sapeva l’inglese, però ci amavamo tanto.” ha spiegato l’attrice su Canale 5. Alcuni giorni dopo, Toffanin è riuscita a intracciare l’uomo che ha inviato all’attrice un videomessaggio a sorpresa.

“So che hai parlato di me, mi ha fatto molto piacere. – dice Lucio nel video – Mi ha messo anche un po’ di imbarazzo perché quando tu hai parlato di me l’ha visto la mia compagna. Spero di vederti presto e andare a mangiare insieme le farfalle al pomodoro che ti piacciono tanto.” Esra è in lacrime, felice della sorpresa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

A Verissimo c’è Esra Dermancıoğlu, la perfida Behice di Terra Amara: “Non sono come lei”

C’è anche Esra Dermancıoğlu tra gli ospiti odierni di Verissimo. L’attrice che interpreta la perfida Behice in Terra Amara, torna nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi tra presente, passato e futuro. Nella sua prima intervista con la conduttrice di Canale 5, Esra Dermancıoğlu aveva voluto rassicurare il pubblico italiano, prendendo le distanze dal suo personaggio. “In realtà non sono cattiva anche se ormai interpreto quasi sempre ruoli da cattiva. La mia carriera è iniziata così e sta continuando così“, ha raccontato divertita.

In quella circostanza, l’attrice turca aveva appunto approfondito l’esperienza sul set e il carattere di Behice, il personaggio crudele e spietato a cui presta il volto nella soap. “È vero, ho ucciso Hunkar, ma la adoro”, ha confessato. La vita di Esra Dermancıoğlu è stata trainata da una grande passione, quella per la recitazione. Una passione diventata ben presto un lavoro, un lavoro che ancora oggi è molto divertente per lei e appagante.

Esra Dermancıoğlu e la passione per la recitazione: “Mi diverte molto perché…”

“Quando recito mi diverto molto perché nella vita reale non potrei mai fare cose del genere, mi chiedo: Com’è possibile tanta cattiveria”, ha raccontato Esra Dermancıoğlu a Silvia Toffanin. Vedremo se oggi, sabato 21 ottobre, rilascerà nuove considerazioni sul suo discusso personaggio o se, invece, si soffermerà maggiormente sulla sua vita privata e sugli sviluppi di carriera.

Carriera di attrice che è cominciata nel 2008, quando ha fatto la sua prima apparizione nella serie Sen Harikasin. Nel corso degli anni inoltre recitato in serie turche di successo tra cui appunto Terra Amara, ma anche film come Moral Bozuklugu ve 31 e Ayla – La figlia senza nome. Dopo Terra Amara, l’attrice ha preso parte ad altre soap, vale a dire Acans, Kaderimin Oyunu e Bir Küçük Gün Isigi.











