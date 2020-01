Esselunga, estrazione 100 Mini One/ Codici vincenti concorso oggi 14 gennaio 2020

Esselunga, ha avuto luogo oggi – martedì 14 gennaio 2020 – l’estrazione 100 Mini One: parliamo del concorso indetta dalla società della grande distribuzione organizzata che ha messo in palio cento automobili dal valore superiore ai 20 mila euro. Esselunga ha reso noti sul proprio sito i codici vincenti, ma come è possibile verificare la vincita? I codici di cui parliamo sono scritti sugli scontrini che disponibili attraverso la Carta Fidaty: basta andare nella propria area personale sul sito di Esselunga o consultare l’applicazione. Solo 7 codici sono legati spese effettuate online, servizio ormai garantito da tutte le società di grande distribuzione organizzata: i restanti sono tutti legati a spese effettuate fisicamente presso uno degli store. La città più premiata è Milano, con ben 13 vittorie: clicca qui per scoprire l’elenco dei codici vincenti al concorso per l’estrazione di 100 Mini One.

ESSELUNGA, ESTRAZIONE 100 MINI ONE I CODICI VINCENTI

Un grande premio per il concorso Esselunga, una delle macchine più interessanti e in voga del momento: la MINI One 5 porte Baker Street Edition presenta caratteristiche amate da grandi e piccini. Qualche esempio? Cerchi in lega 16″ neri victory spoke, fari e fendinebbia a Led, sensori di parcheggio posteriori, volante sportivo in pelle, cruise control, bracciolo centrale, mini Connect Navigation (Real Time Traffic Information, Remote services, Apple Car Play). Come avere invece la conferma di una vittoria dell’ambito premio? La società risponde: «I vincitori saranno informati con lettera Raccomandata A.R., inviata utilizzando i dati anagrafici presenti all’interno degli archivi informatici di Esselunga e rilasciati dai titolari al momento della sottoscrizione del modulo di adesione della Carta Fìdaty o nei successivi aggiornamenti».

