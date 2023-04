Estefania Bernal, dall’Isola dei Famosi a Felicissima Sera/ La sfilata in intimo fa impazzire il web: video

Estefania Bernal, dall’Isola dei Famosi 2022 a Felicissima Sera: la sfilata in intimo

In occasione dell’ospitata di Paolo Bonolis a Felicissima Sera, Pio e Amedeo non si lasciano sfuggire l’occasione di mettere in scena uno dei momenti più iconici e amati di Ciao Darwin: il defilè. La sfilata che va in scena è tutta femminile e vede arrivare in passerella delle bellissime ragazze, con corpi statuari. Si parte con l’abito da sera per poi passare all’uscita in discoteca; infine il momento più atteso: la sfilata in intimo.

In passerella fanno il loro arrivo due modelle che lasciano i presenti senza fiato, una in intimo rosso, l’altra in intimo verde. Proprio questa seconda è però riconosciuta da molti telespettatori: lei è la brasiliana Estefania Bernal, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto lo scorso anno come concorrente dell’Isola dei Famosi. Estefania è stata una grande protagonista della scorsa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, anche per la storia d’amore nata con Roger Balduino. La sua sfilata a Felicissima Sera fa impazzire il web, che la ritrova al meglio della sua forma.

