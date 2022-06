Estefania Bernal “innamorata” di Mercedesz Henger/ “Se deve dirti qualcosa, te la dice in faccia”

Estefania Bernal durante la sua esperienza all’Isola dei famosi 2022 è stata sotto i riflettori per via della sua storia con Roger Balduino che qualche settimana fa ha dovuto fare ritorno in Italia per via di un problema fisico alla caviglia. La naufraga in Honduras sembra aver stretto un legame di amicizia con Mercedesz Henger e ne confessionale in Honduras ha raccontato il suo rapporto con l’altra concorrente.

Estefania in confessionale ha definito Mercedesz una ragazza “Molto simpatica e molto solare” continuando “Essere sempre arrabbiato o di malumore qua è stancante. Lei invece porta solarità ed è diretta, questa è una cosa che apprezzo”.

Estefania Bernal come Mercedesz Henger?

Durante il suo discorso su Mercedesz Henger, Estefania Bernal ha ammesso di avere molte cose in comune con l’altra naufraga: “Se deve dirti una cosa, te la dice in faccia. L’apprezzo per questo, io sono come lei”. Intanto Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi 2022 ha ammesso di essersi presa una cotta per Edoardo Tavassi, ammettendo in confessionale: “Mi sono presa una bella cotta. Mi sembra di conoscerlo da una vita”.

Il rapporto tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi ha avuto alti e bassi all’Isola dei Famosi 2022, inizialmente infatti, il naufrago romano nutriva qualche dubbio nei confronti della ragazza per poi lasciarsi andare e provare a vivere il suo rapporto con la ragazza che è totalmente presa da lui, tanto che ha dichiarato: “Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi da la forza di andare avanti”.

