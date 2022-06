Mercedesz Henger ‘disperata’ per Edoardo all’Isola/ Nicolas: “Ecco come conquistarlo”

Nicolas Vaporidis e i consigli a Mercedesz Henger per ‘conquistare’ Edoardo Tavassi

L’assenza di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi inizia a farsi sentire per coloro a cui è più legato. Prima tra tutti Mercedesz Henger che non ha negato di avere un debole per lui. In questi giorni la naufraga si è ricreduta su Nicolas Vaporidis ed è proprio con lui che è nata una bella amicizia. Ecco perché proprio l’attore, vedendo la Henger in difficoltà non solo per la mancanza di Edoardo, ma anche dal punto di vista sentimentale, ha deciso di intervenire e darle qualche importante consiglio.

Mercedesz Henger, la sorella Jennifer: "Edoardo Tavassi mi piace"/ "Se lei è felice…"

Nicolas Vaporidis ha cercato di spiegarle come fare per avere una chance con Edoardo Tavassi e quali atteggiamenti deve invece evitare con lui. L’attenta Mercedesz ha dunque capito di non dover essere sempre attaccata a lui, alla ricerca di abbracci o attenzioni ma deve, invece, ‘tirasela’ un po’.

Nicolas Vaporidis: "L'Isola mi ha liberato"/ "Ho mostrato chi sono davvero al pubblico"

Nicolas Vaporidis e Mercedesz Henger: è nata un’amicizia!

“Adesso che io e Nicolas siamo amici si è sentito in vena di darmi dei consigli: le istruzioni per non essere una sottona!” ha dunque spiegato la Henger in confessionale. Spiegando dunque che “La prima regola è che devo tirarmela di più! Cercherò di essere me stessa ma un po’ più trattenuta”, ha aggiunto, sorridendo.

Chiacchierando poi con i compagni d’avventura ma in assenza di Nicolas Vaporidis, Mercedesz ha ammesso di essersi totalmente ricreduta su di lui: “Quanto mi sbagliavo su Nicolas quando sono arrivata! Io ci ho litigato un sacco, però sono contenta di avergli detto quelle cose perché ci tenevo a chiarire, se tu non ci tieni non litighi! Le amicizie più belle ogni tanto capitano proprio così!” ha infine sentenziato.

Soleil Sorge divide L'isola dei famosi/ Mercedesz Henger: "Non mi è mai piaciuta e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA