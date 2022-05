Estefania gela Roger all’Isola “Biglietto romantico? Tanto da chiarire”/ “Ho saputo cose…”

Estefania Bernal, dubbi su Roger all’Isola dei Famosi

Il messaggio segreto che ha causato a Roger Balduino un richiamo in diretta all’Isola dei Famosi da parte di Ilary Blasi alla fine arriva a destinazione. Viene infatti fatto recapitare alla sua destinataria, Estefania Bernal, su Playa Sgamada, ma qui la naufraga non appare tanto entusiasta del gesto del fidanzato. Poco dopo, infatti, ammette di aver saputo cose sul suo conto di questi giorni che proprio non le sono piaciute.

Dopo aver dunque letto il messaggio di Roger, – che recita: “Ciao Leoparda, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte, mi manchi te. Ti aspetto qua sulla nostra isola!” – Estefania dichiara di essere delusa e di avere molte cose da chiarire ancora con lui prima che trionfi l’amore.

Estefania gela Roger e snobba il suo messaggio d’amore: “Cose da chiarire”

“L’ho letto il messaggio però ci sono state alcune cose che mi ha detto Laura che non mi sono piaciute”, annuncia Estefania in diretta all’Isola dei Famosi. Così si spiega meglio: “cioè che è andato contro uno di noi che è Lory, lei è sempre stata al nostro fianco…” Per quanto riguarda invece il loro rapporto sentimentale, Estefania aggiunge: “Il discorso di Beatriz, invece, dobbiamo ancora chiarire, io infatti sono venuta qua senza la collana perché alcune cose che ha detto non mi sono piaciute. Qui tutto può succedere davvero!”

