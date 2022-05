Estefania lascia Roger all’Isola dei Famosi 2022?/ “Vaffanc*lo, mi ha delusa…”

Estefania chiude definitivamente con Roger all’Isola dei Famosi 2022?

Colpo di scena nella storia d’amore tra Estefania e Roger nata sull’Isola dei Famosi 2022. Estefania, dopo aver perso la sfida al televoto, si trova su Playa Sgamada dove, negli scorsi giorni, è stata raggiunta da Laura Maddaloni che le ha parlato della presunta strategia che Roger starebbe attuando per arrivare in finale. “Roger, giustamente, fa la sua strategia. Lui vuole vincere. Io te lo dico in faccia quello che penso. Io gli ho dato il bacio di Giuda. Per me sta giocando dal primo giorno. Finge un amore vero per andare avanti. Te lo dico guardandoti negli occhi, ma questo a me non interessa”, sono state le parole dette dalla moglie di Clemente Russo.

Rocco Pietrantonio: "Lory Del Santo non si sposerà mai"/ "Cucolo? Non cerca l'amore ma…"

Nel corso del daytime del 12 maggio, Estefania e Laura hanno parlato nuovamente di Roger ed Estefania, pensando a tutto il percorso fatto e alle prime dichiarazioni fatte da Roger, dà ragione a Laura parlando di strategia.

Estefania contro Roger: confronto all’Isola dei Famosi 2022?

“Sono rimasta male per tutta la situazione. Sono incaz*ata nera”, ha ammesso Estefania che non ha gradito l’atteggiamento di Roger di dividersi tra i due gruppi per non finire in nomination. “Tutte le cose che mi hai raccontato, ha deluso Beatriz. Ha ferito due donne”, ha aggiunto Estefania. “Tu e Beatriz siete due donne eccezionali. Se c’è uno che ha sbagliato facendo una strategia è Roger”, ha commentato la Maddaloni.

Guendalina Tavassi e Blind in infermeria a L'Isola dei Famosi/ Fan Preoccupati

“Io ero davvero presa e volevo conoscerlo fuori. Per fortuna che non sono innamorata”, ha puntualizzato ancora Estefania. “Hai sempre detto di non essere innamorata”, ha poi aggiunto Laura. “Per me la lealtà è una cosa sacra. Mi ha deluso tantissimo e non è stato leale neanche con il gruppo. Dopo questa, Roger vaffanc*ulo”, ha urlato Estefania.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi e Mercedesz nuova coppia all'Isola?/ Carmen: "Lo preferivo prima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA