Attentato Kenya: esplosione e spari in un hotel a Nairobi/ Video ultime notizie, è terrorismo?

Attentato in Kenya, esplosione e sparatoria in un hotel di Nairobi: torna la paura del terrorismo islamico. Come riporta la stampa locale, due esplosioni sono state registrate in un hotel di lusso e in un complesso di uffici della capitale: intercettati dalla Reuters, alcuni testimoni hanno parlato anche di una sparatoria. L’esplosione è stata udita anche nella redazione dell’agenzia France Press, situata a più di 5 chilometri di distanza. «C’era una bomba, ci sono un sacco di spari», le parole di un uomo che lavora nel complesso del Dusit Hotel riportate dai colleghi di Agi: non si hanno notizie per il momento di morti e feriti, confermato invece che diverse automobili hanno preso fuoco.

ATTENTATO KENYA: IL VIDEO DELL’ATTACCO A NAIROBI

Un altro testimone ha raccontato: «Siamo sotto attacco: ho sentito dei colpi di pistola ed ho visto la gente correre via alzando le mani al cielo. Alcuni si sono nascosti in banca per mettersi in salvo». Il portavoce della polizia Charles Owino ha detto che i funzionari locali non stanno escludendo un attacco delle milizie. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Citizen Television: «Dobbiamo affrontare l’evento come il più pericoloso possibile, ovvero un attacco terroristico». Sul posto sono giunte le forze dell’anti-terrorismo, mentre nei pressi dell’hotel erano già presenti dei poliziotti in borghese. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, alcune notizie dovranno essere confermate dalle autorità: si parla infatti di un’auto bloccata dalle forze dell’ordine e di un testimone oculare che ha affermato di aver visto entrare nell’hotel di Dusit quattro uomini armati. Ricordiamo che poco più di un anno fa un attentato all’Università di Mombasa procurò diversi morti.

VIDEO: Footage of ongoing attack against a hotel complex in #Nairobi, Kenya. – @IanECoxpic.twitter.com/4eMBFNVMDT — Conflict News (@Conflicts) 15 gennaio 2019





