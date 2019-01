Incidente in autostrada, frontale tra due pullman: 22 morti/ Strage in Bolivia: manovra di sorpasso fatale

Non un semplice incidente stradale ma una vera e propria strage: 22 morti ed almeno 37 feriti. E’ questo il terribile bilancio provvisorio relativo a quanto accaduto in Bolivia in seguito ad uno scontro frontale tra due pullman a Challapata. I dati finora emersi, come rivela Il Messaggero nell’edizione online, sono stati confermati anche dalle autorità locali. Proprio il comandante della polizia boliviana, Romulo Delgado, ha dichiarato all’agenzia di stampa governativa ABI: “Purtroppo devo riferire che 22 persone sono morte e 37 sono rimaste ferite e sono state trasportate negli ospedali di Challapata e Oruro”. L’incidente mortale sempre secondo le parole di Delgado sarebbe avvenuto ieri mattina sull’autostrada Panamericana, il tratto che collega Oruro a Potosi. Per quanto accaduto è stata aperta ovviamente una inchiesta per fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità. Dalle prime indiscrezioni emerse dalle indagini, pare che a provocare la morte di 22 persone sarebbe stata una “manovra di sorpasso” azzardata.

INCIDENTE TRA DUE PULLMAN: LA POSSIBILE DINAMICA

Lo scontro frontale tra due pullman con a bordo diversi passeggeri nella Bolivia meridionale ha portato alla morte di 22 persone. A renderlo noto, come spiega RaiNews, è anche il periodico La Patria di Oruro. La polizia, nel suo primo rapporto sull’accaduto, ha aggiunto ulteriori dettagli sull’assurdo incidente trasformatosi in una vera e propria strage, avvenuto ieri prima dell’alba. Dalle prime ricostruzioni pare che l’autista di un pullman della compagnia “Trans Imperial” abbia invaso sull’autostrada Panamericana fra Oruro e Potosì, la corsia opposta su cui viaggiava un secondo mezzo della compagnia “Trans Azul”, il cui autista non è riuscito ad evitare il grave impatto frontale. Dalle prime indiscrezioni, è probabile che l’autista del primo mezzo abbia commesso il fatale errore a causa della scarsa visibilità dovuta alle forti piogge che negli ultimi giorni si sono abbattute con violenza sulla zona.

