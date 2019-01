Panama, tensione al corteo papale/ Video, giovane fedele si lancia verso l’auto di papa Francesco

Brutto spavento per il papa a Panama, durante la sua partecipazione alla Giornata mondiale dei giovani. Francesco si trovava in macchina, nel corteo con cui stava attraversando le strade della capitale, dove si ammassavano migliaia di persone festose a salutarlo durante il suo passaggio. Improvvisamente una persona ha saltato le barriere lungo i marciapiedi, non visto dalle guardie di sicurezza disposte sul percorso, e si è diretto di corsa verso la macchina del pontefice sventolando la bandiera nazionale. L’autista fortunatamente lo ha visto immediatamente e ha scartato di lato per evitarlo, operazione che poteva portare la macchina a impattare sulla folla con chissà quali conseguenze, compresi danni per il papa, ma è riuscito a rimettersi prontamente in carreggiata mentre i poliziotti fermavano l’uomo. Si trattava di un fedele particolarmente entusiasta che voleva avvicinarsi a Francesco per mostrargli la sua gioia, non di un potenziale terrorista o di un malintenzionato, per questo motivo non è stato denunciato ed è stato rilasciato poco dopo.

PANAMA, GIOVANE FEDELE SI LANCIA VERSO AUTO DEL PAPA

Sbucato improvvisamente dalla folla, il vivace ragazzino ha fatto prendere un bello spavento alla sicurezza del Papa, costringendo la macchina su cui viaggiava a una improvvisa manovra non appena l’autista si è accorto che si stava avvicinando qualcuno di corsa. Le immagini sono state riprese dalla televisioni locali e mostrano che il procedere del corteo si è fatto subito diverso in pochissimi secondi. Una questione di pochi attimi, e poi tutto è tornato alla normalità mentre il ragazzino è stato accompagnato dagli agenti e in aria pattugliavano gli elicotteri.

¡INSÓLITO! Un civil se tiró a la calle burlando las medidas de seguridad de las orillas y el vehículo donde el Papa iba tuvo que desviarse #JMJ2019 #FranciscoEnPanamá pic.twitter.com/LueIRi2vLl — TVN Panamá (@tvnpanama) 23 gennaio 2019





