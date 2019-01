Caos Venezuela, Maduro respinge ultimatum Ue: “insolenti”/ Israele sta con Guaidó, Papa “serve la pace”

Dopo l’ultimatum imposto dall’Unione Europea al presidente Maduro nel caos che ormai regna sovrano in Venezuela, arriva la pronta replica che serve soltanto ad aumentare la tensione e la spaccatura in stile “Guerra Fredda” nella comunità internazionale: «Nessuno può darci ultimatum», ha spiegato alla Cnn turca il presidente osteggiato da Juan Guaidó dopo l’autoproclamazione a “presidente ad interim” del leader dell’opposizione. «Sono insolenti tutti quelli Stati che si sono intromessi nelle questioni venezuelane, il mio Paese non ha legami con l’Europa», continua il leader chavista sempre più in difficoltà per la guerra civile presente dentro e fuori Caracas, oltre ad una popolazione gravata dall’indice di povertà che sfiora il 90% dei cittadini venezuelani. Portogallo, Germania, Francia, Belgio e Spagna avevano chiesto 8 giorni per convocare nuove libere elezioni ma tanto Maduro quanto Putin (e in parte anche l’Italia) non ritiene questa opzione plausibile, «non si possono fare ricatti ad un libero Governo» attacca il Presidente.

ISRAELE SI SCHIERA CON GUAIDÓ, PAPA SCEGLIE APPELLO PER LA PACE

La tensione è sempre più palpabile e dopo la stretta pressione messa da Trump con il riconoscimento di Guaidó, il Venezuela rischia di piombare in una guerra civile dalle difficili e incalcolabili conseguenze: i militari per ora stanno con il Governo di Caracas, con il Presidente ad interim che invece chiede allo stesso esercito di non sparare sulla folla, «Soldati, non sparate al popolo venezuelano, rispettate chi in modo costituzionale è venuto a difendere le vostre famiglie e il vostro popolo. Avete una responsabilità molto chiara ora» spiega il leader dell’opposizione Guaidò ai cronisti assiepati nella capitale venezuelana. Le due novità di giornata riguardano però le prese di posizioni importanti di Israele e del Santo Padre in conclusione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama: «Israele riconosce la nuova leadership in Venezuela», spiega il premier israeliano Benyamin Netanyahu, finora cauto per il timore di ritorsioni contro la comunità ebraica del Venezuela. Papa Francesco invece sceglie per un appello alla pace in tutto il Paese, non esprimendo direttamente il “favore” di una delle due parti in contesa a Caracas: «in questi giorni a Panama ho pensato molto al popolo venezuelano, mi sento particolarmente vicino a loro. In questo momento di difficoltà chiedo al Signore che si possa cercare una soluzione giusta e pacifica per superare la crisi rispettando i diritti umani e cercando il benessere di tutti i cittadini del Paese». In linea, se vogliamo, con la “posizione italiana” che da un lato esprime una forte critica per i metodi non democratici di Maduro ma dall’altro non intende porre ultimatum per evitare possibili scontri militari al termine di quei fatidici 8 giorni “lanciati” da Bruxelles.

