Banchiere vestito da Uomo Ragno all’ultimo giorno di lavoro/ Video fa il giro del web “Sei un genio”

Si è vestito da Uomo Ragno ed è poi andato a lavorare in banca. La vicenda esilarante ci giunge dal Brasile, precisamente dalla città di San Paolo, ed ha come protagonista un comune banchiere che ha deciso di indossare la stravagante mise per l’ultimo giorno di lavoro. L’uomo, la cui identità è rimasta per il momento segreta, aveva dato le dimissioni per questioni a noi sconosciute, e come ripicca nei confronti del suo datore di lavoro ha deciso di presentarsi in ufficio vestito dal noto super eroe della Marvel. Invece del solito abito giacca e cravatta, il brasiliano ha indossato la famosa tutina aderente rossa e blu, con tanto di logo di Spiderman nero sul petto, e copricapo abbinato. Una performance che ha fatto in breve tempo il giro del web visto che i colleghi del banchiere hanno iniziato a fare foto e a girare video, che sono stati poi pubblicati sui social, a cominciare da Instagram, Facebook e Youtube. Il video lo trovate qui sotto.

SI TRAVESTE DA UOMO RAGNO IN BANCA

L’ha presa un po’ meno sul ridere il suo capoufficio, ma ormai lo Spider Man brasiliano non aveva più nulla da perdere. Il banchiere dimissionario ha svolto le sue consuete attività lavorative con la tutina bicolor, quindi ha risposto al telefono, ha compilato documenti, ha inserito dati nel computer, e via discorrendo. Ad un certo punto, come potete notare nel video che trovate qui sotto, si vede anche lo stesso distribuire delle caramelle ai proprio colleghi, forse come gesto di saluto, un modo carino per congedarsi (probabilmente per sempre) da quell’istituto bancario. Il filmato è stato pubblicato su Youtube ricevendo notevoli apprezzamenti «Sei completamente folle, questo è il post più bello della storia», e ancora «Sei davvero un mito. Per favore date a quest’uomo una medaglia!». Sicuramente un siparietto carino e simpatico per congedarsi da un posto di lavoro non altrettanto carino e simpatico. Di seguito il video dell’Uomo Ragno nella banca

IL VIDEO DELL’UOMO RAGNO IN BANCA





