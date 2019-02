Trovati resti 730 ebrei uccisi da nazisti a Brest/ Rivenuta fossa comune dopo 76 anni

Trovati i resti di 730 ebrei uccisi dai nazisti nella città di Brest, in Bielorussia: è delle ultime ore la notizia, riportata dal quotidiano tedesco Bild (che con degli inviati ha documentato alcune scende del ritrovamento), della scoperta di una immane fossa comune in cui giacevano i resti delle vittime della follia del Reich nel corso della seconda Guerra Mondiale. Infatti, nel corso del conflitto bellico le truppe tedesche occuparono per lungo tempo la cittadina e pare che i resti di centinaia di corpi siano stati rinvenuti quasi per caso all’interno di un cantiere edile e sepolti per circa 76 anni a meno di due metri di profondità. Infatti la fossa comune si trova ai margini di quello che un tempo era il ghetto presente in una delle principali città bielorusse. Va inoltre ricordato che in passato, seppur in luoghi diversi della città, erano stati scoperti altri resti umani risalenti ali anni Quaranta e verosimilmente attribuibili a vittime della Shoah.

LA FOSSA COMUNE IN UN CANTIERE EDILE

Come detto il ritrovamento dei resti dei 730 ebrei sterminati dai nazisti e poi lasciati in questa fossa comune a Brest è avvenuto in modo del tutto casuale dato che nel suddetto cantiere edile i lavori per dare vita a un nuovo complesso residenziale erano iniziati solamente da un mese, altrimenti è altamente probabile che nessuno per ancora molto tempo avrebbe mai saputo cosa era nascosto a pochi metri di profondità. Tuttavia era noto che nell’area fossero stati centinaia gli ebrei di qualsiasi età uccisi dai nazisti dopo l’ingresso delle truppe del Reich nel lontano 1941 a seguito di una lunga resistenza e che portò a esacerbare ancora di più la rappresaglia delle forze tedesche contro la popolazione locale dato che è storicamente documentata non solo la ghettizzazione di quasi 20mila ebrei di nazionalità ucraina ma pure la fucilazione di centinaia di persone nelle ore immediatamente successive alla stessa capitolazione di Brest.

