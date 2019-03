India, crolla ponte a Mumbai: almeno 5 morti/ Video, oltre 30 feriti: si teme strage

India, crollato ponte pedonale a Mumbai: si teme una strage. La tragedia si è consumata nelle scorse ore, nel corso dell’ora di punta: il ponte che si è sbriciolato si collega a una delle più grandi stazioni locali, Chhatrapati Shivaji Terminus, e la zona era popolata da tante persone. Sono almeno 5 i morti, mentre il bilancio di feriti è fermo a 36: vittime tre donne e due uomini, secondo quanto confermato dal portavoce della polizia Manjunath Singe. Dhaka Tribune riporta che i feriti sono stati portati in ospedale e alcuni casi sono particolarmente delicati. In questi minuti i soccorritori sono al lavoro con un escavatore per liberare la zona dai detriti del ponte che hanno bloccato il traffico, sul posto anche autopompe e numerose ambulanze.

CROLLO PONTE INDIA: SI TEME UNA STRAGE

Dopo il crollo di un edificio scolastico registrato ieri in Nigeria, a Lagos, un altro dramma che ha colpito un Paese estero. Sul crollo del ponte pedonale è giunto il commento anche del capo del governo dello stato del Maharashtra Devendra Fadnavis, che ha scritto su Twitter di aver avvertito l’incidente, chiedendo ai funzionari municipali e alle forze di polizia di assicurare rapidi soccorsi. Times of India sottolinea che il ponte in questione collega la stazione ferroviaria con la stazione di polizia di Azad Maidan: sul posto 45 soccorritori, con i feriti che sono stati smistati tra i vari ospedali della zona; sei feriti sono stati ricoverati nell’ospedale di St. George, mentre altri dieci sono stati trasferiti al G.T.

#WATCH Mumbai: A foot over bridge near Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) railway station has collapsed. Multiple injuries have been reported. pic.twitter.com/r43zS5eA0l — ANI (@ANI) 14 marzo 2019





