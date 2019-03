“Padre Dall’Oglio tra ostaggi Isis in Siria”/ Prete rapito è nella roccaforte Baghuz?

Fonti curde riportate dall’Agenzia Fides danno ancora qualche “speranza” per le condizioni e il destino di Padre Paolo Dall’Oglio, il prete rapito in Siria nel luglio 2013 dopo 35 anni di testimonianza e missione proprio nel Paese mediorientale: stando alle fonti date al quotidiano libanese Al Akbar (vicini a Hezbollah, ndr) il sacerdote italiano potrebbe trovarsi nelle mani dell’Isis tra gli ultimi ostaggi presenti nella roccaforte da qualche giorno assediata dal forcing finale delle milizie curdo-siriane con l’appoggio degli americani. «Ci sono ancora civili tenuti in ostaggio dai miliziani dello Stato Islamico nell’ultima sacca di territorio controllata dai jihadisti nel sud-est della Siria», e in quella sacca potrebbe trovarsi anche il gesuita romano scomparso a Raqqa nell’allora roccaforte siriana di Daesh. Le fonti citate da Fides (che fa capo ricordiamolo alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli) addirittura scrivono che la liberazione di Dall’Oglio potrebbe essere imminente assieme a quella degli altri ostaggi curdi e occidentali ancora in mano all’Isis nella “Gabbia di Baghuz”, l’ultimo villaggio dove vivono asserragliati ancora decine di jihadisti terroristi.

LE NUOVE “SPERANZE” SU PADRE PAOLO DALL’OGLIO

Secondo il quotidiano libanese i negoziati per la liberazione di Padre Paolo e degli altri ostaggi si sarebbero intensificati negli ultimi giorni: non solo, vi sarebbe anche un accordo di fondo già pronto tra i miliziani Isis e le forze alleate, anche se da più parti giungono “freni” sulla completa soluzione del forcing finale anti-Stato Islamico. Come spiega Vatican Insider, la presenza di 24 ostaggi ritenuta certa dalla fonte irachena, significa «che anche il loro destino, dopo essere stati sequestrati e tenuti dall’Isis come scudi umani, potrebbe essere segnato in caso di fallimento del negoziato». Dunque le speranze ci sono di rivederlo vivo dopo 6 anni di prigionia e torture per il solo essere un “testimone cristiano” che operava in pace nel territorio siriano, eppure per Padre Dall’Oglio già troppe volte nel recente passato fake news e quant’altro hanno alimentato false speranze. Dal 7 febbraio le autorità militari curde smentiscono la presenza di ostaggi stranieri o internazionali, ma nelle ultime giornate voci di una loro presenza arrivano dai civili messisi in salvo dopo l’assedio a Baghuz. Uno di loro ha raccontato al Times che vi sarebbero tra gli altri un giornalista britannico, John Cantlie, una infermiera neozelandese dal nome ancora “coperto” e per l’appunto il gesuita italiano Padre Paolo Dall’Oglio.

