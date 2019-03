Corea del Nord, pronto nuovo lancio di missili?/ Jimmy Carter si offre come mediatore

La Corea del Nord è pronta ad un nuovo lancio di missili. A darne notizia è la Cnn, probabilmente il network giornalistico più autorevole al mondo, citando fonti altrettanto attendibili. Stando a quanto emerso, pare che il dittatore Kim Jong-un stia di fatto rispondendo al mancato accordo con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con una provocazione, eseguendo quindi un altro test sui missili nucleari. Se ciò avvenisse realmente, confermerebbe il timore del paese a stelle e strisce e il fatto che il programma atomico nordcoreano sia tutt’altro che vicino al suo smantellamento. A confermare di fatto il test imminente, sarebbero una serie di immagini satellitari scattate lo scorso 22 febbraio da DigitalGlobe e diffuse in esclusiva dal sito web dell’emittente Npr, che mostrano numerosi veicoli, auto e camion, parcheggiati nei pressi della struttura nucleare sita vicino a Pyongyang; si notano inoltre dei vagoni ferroviari su un binario e due gru, chiaro indizio di come il sito sia tutt’altro che in disuso.

COREA DEL NORD, PRONTO NUOVO LANCIO DI MISSILI?

Il sito in questione sarebbe precisamente quello di Sanumdong, una struttura dove la Corea del Nord sta assemblando alcuni missili balistici intercontinentali, in grado cioè di raggiungere obiettivi a migliaia di chilometri di distanza, Stati Uniti compresi. Si tratta di foto che fanno seguito ad altri scatti pubblicati negli scorsi giorni, e in cui si confermava attività in un impianto di lancio sito nella zona nord-ovest della Corea del Nord, precisamente la base Soahe, nota anche come Dongchang-ri e Tongchang-ri, utilizzata l’ultima volta nel 2016 per il lancio di missili. Quest’ultimo impianto era stato smantellato in parte da Kim Jong-un all’indomani del primo storico incontro con Donald Trump, una mossa che aveva lasciato ben sperare in vista dei futuri negoziati, ma che a questo punto sembrerebbe trattarsi solo di un clamoroso bluff. Per provare a negoziare con la nord Corea, si sarebbe offerto l’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, come riferisce l’agenzia Ansa.

