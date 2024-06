Estetista Cinica, stoccata a Chiara Ferragni: “Qui niente facce penitenti e tute grigie”/ Amicizia finita?

Chiara Ferragni e Cristina Fogazzi (Estetista Cinica) non sono più amiche?

È davvero finita l’amicizia tra Chiara Ferragni e Cristina Fogazzi, nota anche come Estetista Cinica? Una domanda che nasce spontanea di fronte alle ultime esternazioni fatte dalla seconda nei confronti di colei che, almeno una volta, era una delle sue migliori amiche. La situazione sarebbe cambiata con lo scoppio del Pandoro Gate, dopo il quale a Cristina fu chiesta un’opinioniste sull’amica che fu però da lei negata.

“Quasi da un mese continuate a chiedermi cosa penso di quello che è accaduto a Chiara. Ma perché dovrei parlare di lei e dirvi cosa penso, quando è una mia amica e l’ho anche fatta lavorare? Volete che sputi in faccia a una mia amica? Qui più che le opinioni, molti vogliono gli Hunger Games”, è stata la sua risposta ai follower dopo lo scoppio del caso.

Estetista Cinica lancia una stoccata a Chiara Ferragni e conferma la rottura

Cristina Fogazzi è poi tornata a parlare di Chiara Ferragni durante la sua ospitata al podcast di Giulia Salemi. In quell’occasione aveva però usato parole un po’ più critiche verso l’influencer, facendo intendere che qualcosa nel loro rapporto fosse effettivamente cambiato: “La reazione virale, viscerale, di odio, di un Paese intero dimostra che c’era un’insofferenza latente. – ha esordito sul tema l’Estetista Cinica – Secondo me, alla lunga, continuare a vedere un privilegio del quale non ti giustifichi tanto il motivo e che ti sembra un po’ regalato dalla fortuna. Forse la gente a casa all’inizio rimane affascinata dalle borse di Chanel, poi però dice: ‘Perché tu ti puoi permettere un armadio di borse Chanel?’ Non giustifico l’odio, però attenzione“.

È però una recente stoccata, neppure tanto velata, a Chiara Ferragni che sembrerebbe confermare che la loro amicizia è giunta ad un punto di rottura. Trovandosi al centro di una polemica per aver organizzato un evento alla Biblioteca Braidense di Brera a Milano, l’Estetista Cinica è intervenuta sui social, dichiarando: “Qui non ci sono facce penitenti, tute grigie, né scuse da fare“. Un riferimento più che chiaro alla Ferragni.











