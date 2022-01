Esteves alla Roma?/ Calciomercato: possibile l’arrivo di un altro giocatore dal Porto

Il calciomercato invernale è ancora lungo e la possibilità di vedere Tomas Esteves alla Roma entro la fine del mese non è affatto da scartare. Nelle scorse ore infatti il diciannovenne lusitano sembrava poter arrivare nella Capitale in tempi brevissimi seguendo Sergio Oiveira, calciatore che è stato invece presentato ufficialmente nella giornata odierna dal direttore Pinto in conferenza stampa. Oltre al ventinovenne la Roma potrebbe dunque mettere le mani anche su un altro calciatore proveniente dal Porto.

Il classe 2002 Esteves milita nella seconda divisione del calcio portoghese giocando nel Porto B ed ha un contratto in scadenza con i Dragoni solamente nel giugno del 2024. Il procuratore del talentino sarebbe Jorge Mendes, agente che più di una volta ha avuto modo di portare calciatori in Italia e che vanta appunto moltissimi assistiti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, se la Roma deciderà di puntare forte su di lui dovrà prima completare la cessione di qualche esubero ancora presente in organico.

CALCIOMERCATO NEWS: ANCHE ESTEVES ALLA ROMA DAL PORTO

Le chances di vedere Tomas Esteves alla Roma in questo calciomercato di gennaio potrebbero quindi aumentare con il passare dei giorni. Nella stagione attualmente in corso Esteves è stato impiegato per 352 in 5 presenze complessive impreziosite da due assist vincenti per i suoi compagni. A giudicare dal suo impiego in campo, Esteves potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro così come di mezz’ala a centrocampo.

