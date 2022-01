CALCIOMERCATO ROMA/ Ufficiale Villar e Mayoral al Getafe, un giovane nel mirino

La finestra di calciomercato invernale è ancora lunga ma la Roma si è mossa e si sta muovendo parecchio in questi frenetici giorni di trattative. Nell’organico giallorosso sono infatti presenti, anche da ormai diverso tempo, diversi elementi in esubero, non rientranti nei piani di allenatore e società tanto da essere finiti appunto ai margini della rosa sin dalla scorsa estate ed ora bisognosi di trovare una nuova sistemazione altrove per poter tornare a giocare con continuità.

Calciomercato Roma/ Reynolds verso l'Anderlecht, il punto su Fazio

Due calciatori non indispensabili per le idee di mister Josè Mourinho e che quindi non proseguiranno il cammino con i capitolini sono Borja Mayoral e Gonzalo Villar, ceduti in prestito al Getafe. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società italiana, “AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo Borja Mayoral e Gonzalo Villar al Getafe fino al 30 giugno 2022.” Dopo le partenze degli spagnoli, non è da escludere che possano partire anche altri giocatori destinati a rimanere fuori squadra per il resto dell’anno.

Calciomercato Roma/ Getafe sempre su Mayoral, Calafiori atteso dal Cagliari

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

Alla Roma i dirigenti stanno lavorando sul calciomercato non solo per l’immediato ma pure in vista dell’estate. In questo senso si collocherebbe l’interessamento espresso nei confronti del quindicenne Jacopo Surricchio, di proprietà del Teramo. A svelarlo è stato il direttore sportivo dei biancorossi Sandro Federico, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com: “C’è un interessamento concreto da parte di Sassuolo e Roma, noi stiamo valutando: il ragazzo deve andare a giocare con i pari età, in una squadra importante come può essere una di queste due. L’intenzione è chiara: vogliamo accontentarlo, però ha un valore importante e speriamo arrivi la proposta giusta.“

LEGGI ANCHE:

Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: intesa raggiunta con il Porto, i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA