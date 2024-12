Un giorno fortunato, anzi, fortunatissimo. Lo scorso 1 dicembre 2024 è arrivata finalmente la tanto attesa vittoria da un milione di euro ma con sé ha portato non una gioia immensa, bensì due. Infatti sono stati due i giocatori fortunati del giorno, che hanno trionfato nella giocata serale, nell’appuntamento delle 20.30. A portare a casa la maxi cifra, la più alta del concorso, quella in grado di tenere incollati ad uno schermo ogni giorno migliaia e migliaia di giocatori, sono stati due giocatori dello stesso identico luogo: Monte di Procida, in provincia di Napoli. Entrambi i fortunati hanno trionfato al Million Day con una schedina giocata presso la ricevitoria n. NA2956. I numeri che hanno regalato la vittoria sono stati i seguenti: 7, 15, 22, 41 e 44. Ma come è possibile che dunque i giocatori in questione abbiano avanzato la stessa identica schedina, nello stesso luogo e nella stessa estrazione? Possiamo avanzare solamente delle ipotesi.

Potrebbe trattarsi di due amici o di due parenti che magari si sono recati insieme a giocare la schedina in ricevitoria e hanno deciso di avanzare le stesse cinquine o magari addirittura della stessa persona che ha scelto di giocare più volte le combinazioni a lui care. Non conosciamo quale sia il caso specifico, quel che è certo è che la dea bendata il 1 dicembre ha baciato in maniera importante Monte di Procida, regalando ben due milioni la stessa identica sera. Dicembre, dunque, è partito con il piede giusto e lo possiamo dire con assoluta certezza: a novembre infatti era stata solamente una la vittoria milionaria, avvenuta a Roma il 18 del mese. Già nel primo giorno, il dodicesimo mese dell’anno, ha superato quello precedente, regalando due vittorie fortunatissime. Un caso davvero raro se consideriamo come è arrivato. Ci auguriamo però che non sia l’unico e che nel corso di dicembre possano arrivare nuovamente altre vittorie da un milione di euro, magari già stasera.

