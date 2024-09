Come ogni giorno, anche in questo venerdì 27 settembre è possibile al gioco fortunato del Million Day, che mette in palio premi importanti che arrivano ad un massimo di un milione di euro, il premio più ambito da tutti i giocatori che sperano di riuscire a portare a casa questa somma così importante. Prima di conoscere i numeri di oggi nella prima estrazione giornaliera, delle ore 13.00, andiamo a scoprire tutte le regole del concorso quotidiano, per giocare al meglio consapevoli di ogni singolo aspetto del regolamento di questo gioco.

Million Day: numeri vincenti di oggi/ Le cinquine del 26 settembre 2024 delle ore 20.30

Al Million Day si può giocare in varie maniere: la prima giocata, quella più immediata e semplice, è la giocata singola, che permette di avanzare una singola cinquina. Al concorso si gioca infatti puntando un euro su cinque numeri che devono essere compresi tra l’1 e il 55: se si avanza una sola giocata, si parla appunto di una giocata singola, che può essere giocata per più volte, in abbonamento, fino a dieci volte consecutive. C’è poi un secondo tipo di giocata, ovvero quella plurima, che permette di giocare più cinquine nella stessa schedina: anche questa seconda tipologia prevede la possibilità, per i giocatori, di puntare più volte sugli stessi numeri, fino a dieci volte consecutive. Infine, la terza e ultime giocata prevista dal concorso è quella sistemistica, che permette appunto di giocare in sistemi di due tipi, integrali o ridotti. Le giocate in abbonamento per i sistemi sono permesse ma solamente fino a cinque volte consecutive. Dopo aver analizzato le tre diverse giocate possibili per il Million Day, andiamo a scoprire i numeri vincenti di oggi nella prima estrazione della giornata, quella delle ore 13.00. Buona fortuna a tutti!

Million Day ed Extra Million Day: i numeri fortunati di oggi/ Le cinquine del 26 settembre 2024 delle ore 13

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE ORE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –