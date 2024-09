Dopo aver partecipato come ogni giorno al Million Day, i giocatori attendono solamente il momento nel quale andranno poi a controllare se la propria giocata sia o meno vincente. Nel caso in cui lo fosse, sono vari i premi che si possono portare a casa: su tutti quello più atteso e ambito è senza dubbio quello da un milione di euro. Il concorso mette infatti in palio dei premi molto importanti ma, inutile a dirlo, quello che tutti sperano di riuscire ad ottenere è proprio quello da un milione, che garantirebbe una vita ricca di agi e di sogni realizzati. Ricordiamo che dopo aver puntato un euro sui propri cinque numeri, per i giocatori non resta far altro che attendere l’estrazione prescelta tra quella delle 13.00 e quella delle 20.30, in base alle proprie preferenze. All’orario dell’appuntamento scelto basteranno poi pochissimi e semplici passaggi per riuscire a controllare la propria schedina per vedere se sia o meno vincente.

Million Day, numeri vincenti di oggi 25 settembre 2024/ L'estrazione delle ore 20.30: le cinquine

Per sapere se la giocata effettuata sia o meno vincente – e nel caso da quanto – basterà collegarsi al sito del Million Day per inserire il numero seriale dello scontrino nella pagina “verifica vincite” della sezione Million Day, oppure in alternativa consultare la pagina con le ultime estrazioni, sempre sul sito del concorso. Se invece la giocata è stata effettuata di persona in ricevitoria, basta recarsi proprio fisicamente in ricevitoria: ovviamente bisogna portare con sé lo scontrino che si ritiene essere vincente (o si spera che lo sia!) per passarlo sotto l’attento controllo delle macchine che ci diranno se siamo diventati o meno milionari. Ora, come ogni giorno, andiamo a conoscere i numeri vincenti delle ore 13.00.

Million Day, numeri vincenti di oggi 25 settembre 2024/ Le cinquine delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI. I NUMERI DELLE ORE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –