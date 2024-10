Ogni giorno i giocatori avranno modo di prendere parte al concorso fortunato del Million Day, che come amiamo ricordare nei nostri articoli de IlSussidiario.net, non va mai in vacanza. Il concorso offre infatti la chance di vincere ogni giorno, anche nei festivi, nelle domeniche, nelle feste come Natale, Capodanno e così via. Dunque, c’è sempre una possibilità di ottenere le cifre importantissime che mette in palio, su tutte quella da un milione di euro. Ancor di più, il gioco offre una doppia chance di vincita che vale la pena ricordare in quanto si tratta di un “unicum”, non essendoci altri concorsi che hanno una regola simile. Il Million Day, infatti, ha un gioco extra che si chiama proprio Extra Million Day e che in palio mette un secondo premio da 100.000 euro massimi. A questo secondo concorso si può partecipare aggiungendo un euro alla propria giocata di base: questo consente appunto di partecipare al concorso dell’Extra.

Numeri vincenti Million Day di oggi 29 ottobre 2024/ Le cinquine fortunate dell'estrazione delle 13.00

Per questo secondo gioco, le regole non cambiano. Verranno estratti sempre cinque numeri ma l’estrazione avverrà su quelli non vincenti nel gioco principale, dunque saranno due cinquine diverse. I propri numeri godranno così di una seconda possibilità di vincita. Una volta preso parte al concorso, i giocatori potranno controllare se la propria schedina sia o meno vincente sul sito del Million Day, nella sezione “Estrazioni”, dove verranno riportati i numeri del Million e dell’Extra. Ci sarà poi anche un secondo metodo: c’è infatti un’apposita sezione chiamata “Controlla schedina”, dove basterà inserire il numero del proprio scontrino per scoprire se questo sia o meno vincente. Infine, il metodo più amato dalle persone meno avvezze ai mezzi digitali è quello di recarsi personalmente in ricevitoria per controllare se la propria schedina sia o meno vincente. Andiamo ora a scoprire i numeri fortunati delle 20.30.

Million Day: numeri vincenti del 28 ottobre 2024/ Cinquine dell'estrazione di oggi delle 20:30

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI ALLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –