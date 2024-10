Anche in questa domenica 27 ottobre i giocatori hanno l’occasione di prendere parte al concorso fortunato del Million Day, amatissimo gioco da tanti italiani che ogni giorno scelgono di prendervi parte al costo di un solo euro. Per partecipare al concorso del Million Day bastano poche e semplici regole che tutti i partecipanti devono tenere a mente e probabilmente così sarà perché si tratta appunto di un regolamento davvero immediato e semplice da memorizzare. Per chi però è alle prime armi, o meglio, alle prime giocate, andiamo a fare un velocissimo ripasso in modo da spiegare a tutti come partecipare al concorso del Million Day, fortunato gioco che non va mai in vacanza, neppure a Natale, Pasqua o nelle domeniche come oggi.

Il Million Day è un gioco che esiste ormai dal 2018 e negli anni ha regalato tantissime gioie in giro per l’Italia, da Nord a Sud. Ha infatti permesso a tantissimi giocatori di gioire per la vittoria massima, quella da un milione di euro, che è stata raggiunta in più di 300 occasioni. Per partecipare al concorso basta solamente scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare un euro su questi. Dopo aver puntato i propri soldi di questa cinquina, si può scegliere se giocarne anche altre, prendendo parte ad un’estrazione con giocata plurima, o se continuare a puntare solamente su quella prescelta. Inoltre i giocatori avranno modo di effettuare una giocata sistemistica nel caso in cui vogliano qualcosa di più complicato. Va poi deciso se effettuare la propria giocata sull’appuntamento delle 13.00 o su quello delle 20.30 al quale dedichiamo questo articolo. Siete pronti a scoprire quali sono i numeri vincenti di questa domenica sera? Noi sì! Allora, buona fortuna a tutti!

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI ALLE 20.30 DEL MILLION DAY

MILLION DAY: 14 – 28 – 30 – 31 – 47

EXTRA MILLION DAY: 1 – 17 – 34 – 39 – 52