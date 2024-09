Con un nuovo slancio Million Day ed Extra MillionDay tornano per il pranzo di oggi, venerdì 6 settembre 2024, nella speranza di regalarci estrazioni indimenticabili. La scelta del plurale non è casuale, visto che sono ormai lontani i tempi in cui si teneva una sola estrazione. Siamo passati poi ai doppi concorsi grazie al lancio dell’opzione di gioco, arrivando allo sdoppiamento vero e proprio, con i numeri vincenti che escono siano alle ore 13 sia a cena.

Estrazione Million Day di oggi/ 5 settembre 2024: i numeri vincenti e gli Extra delle ore 20.30

Quel che non è cambiato è l’obiettivo finale: provare a vincere il milione di euro in palio, il primo premio che mette in palio questo gioco. A tal proposito, vi segnaliamo che il contatore delle vincite si è davvero dato una “mossa” negli ultimi giorni, regalandoci sorprese, ma soprattutto ricchissime vincite.

Million Day, estrazione di oggi 5 settembre 2024/ Numeri vincenti Extra: le cinquine delle ore 13.00

Ci riferiamo a quanto accaduto nell’appuntamento serale del 28 agosto del Million Day: sembrava un mercoledì qualunque, invece è arrivata la 301esima vincita da un milione di euro. Ma questo è solo uno dei premi in palio, visto che col 4 il premio è di mille euro, si scende a 50 euro per il 3, arrivando a due euro per il 2.

Ma va tenuto presente uno schema di quote anche per l’opzione di gioco Extra MillionDay: in questo caso il premio è di 100mila euro indovinando la cinquina fortunata, mentre per il 4 la vincita resta di mille euro, cambia per il 3 visto che sale a 100 euro, infine con il 2 si possono vincere 4 euro. Ma ora è arrivato il momento di lasciarvi alla questione più importante, i numeri vincenti di oggi, nella speranza che sia la vostra giornata fortunata!

Numeri vincenti Million Day, oggi 4 settembre 2024/ Estrazione con le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 13:00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –