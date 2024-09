È arrivato anche oggi – ovviamente mercoledì 4 settembre 2024 – il momento di scoprire se il Million Day (o anche il sempre immancabile Extra MillionDay) ha intenzione di incoronare qualche nuovo milionario: la nostra speranza – come sempre – è che la risposta sia affermativa e nasconda una bellissima sorpresa per qualcuno tra voi carissimi lettori; ma per scoprirlo è importante che rimaniate sintonizzati con noi su questa stessa pagina per seguire in diretta l’estrazione che tra pochissimi minuti – esattamente alle ore 13:00 – incoronerà i primi cinque numeri fortunati della giornata!

Abbiamo fatto riferimento alla “prima” cinquina vincente del Million Day perché – oltre ovviamente alla seconda che si riferisce alla versione Extra del gioco estratta pochi secondi dopo la sua collega – alle ore 20:30 la Dea Bendata terrà un secondo ricchissimo appuntamento, completando così il suo lungo viaggio giornaliero che si ripeterà del tutto identico anche domani e poi dopodomani; senza nessuna interruzione neppure nei giorni di festa! Insomma, che la fortuna sia con voi e – tenendo sempre ben salda in mano la vostra schedina – vi invitiamo a scorrere poco più in basso questo stesso articolo per scoprire immediatamente se (finalmente?) oggi siete riusciti a diventare milionari: buona fortuna carissimi lettori!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 13:00

MILLION DAY: 10 – 17 – 39 – 45 – 50

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 6 – 13 – 21 – 48