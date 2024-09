Ogni giorno il concorso del Million Day ci consente di giocare per provare a vincere delle cifre molto importanti che arrivano fino a un massimo di un milione di euro. Il gioco ha vari lati positivi che ogni giorno fanno innamorare migliaia e migliaia di giocatori in tutta Italia: infatti consente di giocare quotidianamente, addirittura con due appuntamenti per ogni giornata. La prima estrazione è alle 13.00, a ora di pranzo, mentre la seconda è in serata, alle 20.30: ognuno è libero di scegliere quella che più preferisce in base a quelli che sono i propri gusti o le proprie preferenze. Dopo aver così scelto i cinque numeri che più si amano o preferiscono, che possono essere ad esempio date speciali, come quella del proprio matrimonio o della nascita dei propri figli, non resta far altro che puntare un euro e aspettare l’estrazione prescelta, nella speranza di portare a casa il massimo in palio.

L’ultima grande vincita al Million Day è arrivata solo pochi giorni fa, a dimostrazione che si tratta di un concorso fortunato che permette quotidianamente di portare a casa premi importanti. Il 21 settembre, infatti, è arrivata la tanto attesa vincita da un milione di euro che mancava ormai da qualche tempo: ottenuta con l’estrazione delle 13.00 al Million Day, la vincita ha portato a 306 quelle arrivate dal lancio del concorso, avvenuto nel lontano 2018. Dunque, in sei anni, sono arrivate 306 vincite milionarie ma il bottino potrebbe ancora essere incrementato e sicuramente così sarà: mancano infatti ancora tre mesi alla conclusione dell’anno quindi certamente non mancheranno, da qui al 31 dicembre, le maxi vittorie. Siamo ora pronti a scoprire i numeri vincenti di questa sera alle ore 20.30: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE ESTRAZIONI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –