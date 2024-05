Numeri vincenti Million Day/ Le estrazioni di oggi 3 maggio 2024: le cinquine

È il turno dell’ultimo giorno infrasettimanale prima del weekend e quale miglior modo per festeggiare l’arrivo di quest’ultimo se non diventando milionari. Certo, è indubbiamente più facile a dirsi che a farsi. Non bisogna però dimenticare che il Million Day mette in palio questa possibilità con due estrazioni giornaliere, alle 13.00 e alle 20.30: l’appuntamento si rinnova anche oggi, venerdì 3 maggi 2024. Al fianco del concorso principale come di consueto c’è anche l’Extra Million Day, il cui massimo premio è di 100.000 euro. Non male, vero? Non resta dunque che decidere l’orario a cui partecipare e incrociare le dita per sperare di essere tra i fortunati. L’ultima volta che qualcuno ce l’ha fatta era il 24 aprile. È il 284° colpo da quando è stato lanciato il gioco. Un dato che fa capire quanto è difficile vincere.

Nonostante ciò, vale la pena di giocarsi le proprie carte. Anzi, i propri numeri. Il concorso infatti prevede che si selezioni una combinazione di cinque numeri compresi tra 1 e 55. È possibile optare per la giocata singola con una schedina singola oppure per la giocata plurima con più cinquine all’interno della stessa schedina. Infine c’è la giocata sistemica, che dà la possibilità di giocare più numeri e aumentare le probabilità di vittoria. Ognuno, insomma, si lasci trasportare dalle proprie sensazioni e occhi puntati sulla ruota della fortuna per capire quali numeri usciranno dal sorteggio e, soprattutto, se corrisponderanno a quelli della propria schedina. Se ciò dovesse accadere solo parzialmente, c’è la possibilità di consolarsi coi premi minori.

I NUMERI DELLA VITTORIA PER IL MILLION DAY E L’EXTRA MILLION DAY

ORE 13.00

MILLION DAY: 3 – 9 – 13 – 32 – 35

EXTRA MILLION DAY: 28 – 40 – 41 – 44 – 52

ORE 20.30

MILLION DAY: 1 – 12 – 36 – 47 – 55

EXTRA MILLION DAY: 35 – 44 – 51 – 52 – 54

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

