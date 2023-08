Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi mercoledì 16 agosto 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVO APPUNTAMENTO E NUOVA VINCITA RECORD?

Il 16 agosto l’appuntamento è il solito con il Million Day, concorso che permette di vincere fino a un milione di euro. Sono due al giorno le possibilità di portare a casa la maxi cifra: la prima estrazione è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Ogni giocata costa un solo euro mentre giocare all’Extra MillionDay si può fare aggiungendo solo un altro euro. Al concorso aggiuntivo, si possono vincere ulteriori 100.000 euro che possono sommarsi a quelli del gioco principale. I numeri da scegliere per partecipare al Million Day sono cinque compresi tra l’1 e il 55. Lo stesso vale per il concorso aggiuntivo: vengono estratti sempre cinque numeri sui 50 non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY, LE PROBABILITÀ DI VINCITA

Ogni giorno tanti giocatori tentano la fortuna al Million Day con la speranza di indovinare i cinque numeri che valgono un milione di euro. In attesa dell’estrazione di oggi, andiamo a vedere la probabilità che si ottenga la vittoria massima. Sullo stesso sito del MillionDay vengono annunciate le probabilità di vincita. Indovinare due numeri ha una probabilità di 1 su 17.7 mentre 3 invece ha una probabilità di 1 su 284. Una vittoria da 4 numeri indovinati ha una probabilità è di 1/13.915 mentre mettere a segno la maxi vittoria da 5 numeri ha una probabilità di vincita di 1 su 3.478.761. Per quanto riguarda invece la giocata singola MillionDay + EXTRA MillionDay, la probabilità di vincere un premio è pari a circa 1 su 8.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

2 – 14 – 15 – 28 – 37

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

16 – 21 – 22 – 32 – 45

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

